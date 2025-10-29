Смотреть онлайн Вест Бромвич U21 - Borussia M'gladbach U21 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier League International Cup: Вест Бромвич U21 — Borussia M'gladbach U21, 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Аггбору.
Превью матча Вест Бромвич U21 — Borussia M'gladbach U21
Команда Вест Бромвич U21 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-20.