29.10.2025

Смотреть онлайн Вест Бромвич U21 - Borussia M'gladbach U21 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier League International Cup: Вест Бромвич U21Borussia M'gladbach U21, 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Аггбору.

МСК, 1 тур, Стадион: Аггбору
Premier League International Cup
Вест Бромвич U21
37'
86'
Завершен
2 : 3
29 октября 2025
Borussia M'gladbach U21
40'
44'
88'
Смотреть онлайн
Вест Бромвич U21 icon
37'
Borussia M'gladbach U21 icon
40'
Borussia M'gladbach U21 icon
44'
Счет после первого тайма 1:2
Вест Бромвич U21 icon
86'
Borussia M'gladbach U21 icon
88'
Матч закончился со счётом 2:3
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Вест Бромвич U21 - Угловой
9'
Угловой
Borussia M'gladbach U21 - Угловой
21'
Угловой
Вест Бромвич U21 - Угловой
34'
Угловой
Borussia M'gladbach U21 - Угловой
35'
Угловой
Borussia M'gladbach U21 - Угловой
37'
Вест Бромвич U21 - 1-ый Гол
40'
Borussia M'gladbach U21 - 2-ой Гол
44'
Borussia M'gladbach U21 - 3-ий Гол
45+3'
Угловой
Вест Бромвич U21 - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
51'
Угловой
Вест Бромвич U21 - Угловой
52'
Угловой
Вест Бромвич U21 - Угловой
54'
Угловой
Вест Бромвич U21 - Угловой
68'
Угловой
Borussia M'gladbach U21 - Угловой
79'
Угловой
Вест Бромвич U21 - Угловой
86'
Вест Бромвич U21 - 4-ый Гол
88'
Borussia M'gladbach U21 - 5-ый Гол
90'
Угловой
Borussia M'gladbach U21 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:3

Превью матча Вест Бромвич U21 — Borussia M'gladbach U21

Команда Вест Бромвич U21 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 14-20.

Статистика матча

Владение мячом
Вест Бромвич U21 Вест Бромвич U21
53%
Borussia M'gladbach U21 Borussia M'gladbach U21
47%
Атаки
70
70
Угловые
7
5
Удары мимо ворот
5
4
Удары в створ ворот
4
10
Игры 1 тур
29.10.2025
Саутгемптон U21
1:1
Real Madrid U21
Завершен
29.10.2025
Вест Бромвич U21
2:3
Borussia M'gladbach U21
Завершен
29.10.2025
Сандерленд
2:2
Андерлехт
Завершен
28.10.2025
Вулверхэмптон U21
2:0
ПСВ (21)
Завершен
15.10.2025
Лидс U21
2:0
Athletic Bilbao U21
Завершен
08.10.2025
Вест Бромвич U21
4:2
Juventus U21
Завершен
29.09.2025
Вулверхэмптон U21
1:1
RB Leipzig U21
Завершен
13.09.2025
Ноттингем Форест (21)
0:1
Динамо Загреб (21)
Завершен
10.09.2025
Вулверхэмптон U21
0:1
Real Madrid U21
Завершен
10.09.2025
Лестер
1:2
Juventus U21
Завершен
Комментарии к матчу
