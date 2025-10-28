Фрибет 15000₽
28.10.2025

Смотреть онлайн Вулверхэмптон U21 - ПСВ (21) 28.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier League International Cup: Вулверхэмптон U21ПСВ (21), 1 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Нью Бакс Хед.

МСК, 1 тур, Стадион: Нью Бакс Хед
Premier League International Cup
Вулверхэмптон U21
33'
36'
Завершен
2 : 0
28 октября 2025
ПСВ (21)
Смотреть онлайн
Вулверхэмптон U21 icon
33'
Вулверхэмптон U21 icon
36'
Счет после первого тайма 2:0
Матч закончился со счётом 2:0
Текстовая трансляция
6'
Угловой
PSV U21 - Угловой
17'
Угловой
PSV U21 - Угловой
18'
Угловой
Вулверхэмптон U21 - Угловой
25'
Угловой
PSV U21 - Угловой
33'
Вулверхэмптон U21 - 1-ый Гол
36'
Вулверхэмптон U21 - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
50'
Угловой
PSV U21 - Угловой
63'
Угловой
PSV U21 - Угловой
74'
Угловой
Вулверхэмптон U21 - Угловой
75'
Угловой
Вулверхэмптон U21 - Угловой
79'
Угловой
Вулверхэмптон U21 - Угловой
84'
Угловой
PSV U21 - Угловой
84'
Угловой
PSV U21 - Угловой
90'
Угловой
Вулверхэмптон U21 - Угловой
90+3'
Угловой
PSV U21 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:0

Превью матча Вулверхэмптон U21 — ПСВ (21)

Команда Вулверхэмптон U21 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 19-20.

Статистика матча

Владение мячом
Вулверхэмптон U21 Вулверхэмптон U21
38%
ПСВ (21) ПСВ (21)
62%
Атаки
75
91
Угловые
5
8
Удары мимо ворот
5
9
Удары в створ ворот
5
7
Игры 1 тур
29.10.2025
Саутгемптон U21
1:1
Real Madrid U21
Завершен
29.10.2025
Вест Бромвич U21
2:3
Borussia M'gladbach U21
Завершен
29.10.2025
Сандерленд
2:2
Андерлехт
Завершен
28.10.2025
Вулверхэмптон U21
2:0
ПСВ (21)
Завершен
15.10.2025
Лидс U21
2:0
Athletic Bilbao U21
Завершен
08.10.2025
Вест Бромвич U21
4:2
Juventus U21
Завершен
29.09.2025
Вулверхэмптон U21
1:1
RB Leipzig U21
Завершен
13.09.2025
Ноттингем Форест (21)
0:1
Динамо Загреб (21)
Завершен
10.09.2025
Вулверхэмптон U21
0:1
Real Madrid U21
Завершен
10.09.2025
Лестер
1:2
Juventus U21
Завершен
Комментарии к матчу
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA