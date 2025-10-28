Смотреть онлайн Вулверхэмптон U21 - ПСВ (21) 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier League International Cup: Вулверхэмптон U21 — ПСВ (21), 1 тур . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Нью Бакс Хед.
Превью матча Вулверхэмптон U21 — ПСВ (21)
Команда Вулверхэмптон U21 в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 19-20.