29.10.2025

Смотреть онлайн Сандерленд - Андерлехт 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Premier League International Cup: СандерлендАндерлехт, 1 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
Premier League International Cup
Сандерленд
4'
11'
32'
80'
Завершен
2 : 2
29 октября 2025
Андерлехт
Смотреть онлайн
Anderlecht U21 icon
4'
Сандерленд icon
11'
Anderlecht U21 icon
32'
Счет после первого тайма 1:2
Сандерленд icon
80'
Матч закончился со счётом 2:2
Текстовая трансляция
4'
Anderlecht U21 - Незабитый пенальти
4'
Anderlecht U21 - 1-ый Гол
11'
Сандерленд - 2-ой Гол
18'
Угловой
Anderlecht U21 - Угловой
28'
Угловой
Сандерленд - Угловой
30'
Угловой
Anderlecht U21 - Угловой
32'
Anderlecht U21 - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 1:2
49'
Угловой
Сандерленд - Угловой
51'
Угловой
Сандерленд - Угловой
58'
Угловой
Anderlecht U21 - Угловой
60'
Угловой
Сандерленд - Угловой
60'
Угловой
Сандерленд - Угловой
66'
Угловой
Anderlecht U21 - Угловой
80'
Сандерленд - 4-ый Гол
86'
Угловой
Anderlecht U21 - Угловой
86'
Угловой
Anderlecht U21 - Угловой
87'
Угловой
Anderlecht U21 - Угловой
90'
Угловой
Сандерленд - Угловой
90'
Угловой
Сандерленд - Угловой
Матч закончился со счётом 2:2

Превью матча Сандерленд — Андерлехт

Команда Сандерленд в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 18-27.

Статистика матча

Владение мячом
Сандерленд Сандерленд
57%
Андерлехт Андерлехт
43%
Атаки
104
61
Угловые
7
7
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
7
5
Игры 1 тур
29.10.2025
Саутгемптон U21
1:1
Real Madrid U21
Завершен
29.10.2025
Вест Бромвич U21
2:3
Borussia M'gladbach U21
Завершен
29.10.2025
Сандерленд
2:2
Андерлехт
Завершен
28.10.2025
Вулверхэмптон U21
2:0
ПСВ (21)
Завершен
15.10.2025
Лидс U21
2:0
Athletic Bilbao U21
Завершен
08.10.2025
Вест Бромвич U21
4:2
Juventus U21
Завершен
29.09.2025
Вулверхэмптон U21
1:1
RB Leipzig U21
Завершен
13.09.2025
Ноттингем Форест (21)
0:1
Динамо Загреб (21)
Завершен
10.09.2025
Вулверхэмптон U21
0:1
Real Madrid U21
Завершен
10.09.2025
Лестер
1:2
Juventus U21
Завершен
Комментарии к матчу
