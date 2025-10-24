Смотреть онлайн Тре Пенне - Тре Фьори 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сан-Марино — Чемпионат Сан-Марино по футболу: Тре Пенне — Тре Фьори, 7 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Fonte dell'Ovo.
Превью матча Тре Пенне — Тре Фьори
Команда Тре Пенне в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 12-6. Команда Тре Фьори, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-9. Команда Тре Пенне в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тре Фьори забивает 2, пропускает 1.