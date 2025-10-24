Фрибет 15000₽
24.10.2025

Смотреть онлайн Тре Пенне - Тре Фьори 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сан-МариноЧемпионат Сан-Марино по футболу: Тре ПеннеТре Фьори, 7 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 22:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Fonte dell'Ovo.

МСК, 7 тур, Стадион: Stadio Fonte dell'Ovo
Чемпионат Сан-Марино по футболу
Тре Пенне
Завершен
0 : 0
24 октября 2025
Тре Фьори
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Матч закончился со счётом 0:0
Текстовая трансляция
28'
Угловой
Тре Фьори - Угловой
32'
Угловой
Тре Пенне - Угловой
32'
Угловой
Тре Пенне - Угловой

62'
Угловой
Тре Фьори - Угловой
63'
Угловой
Тре Фьори - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0

Превью матча Тре Пенне — Тре Фьори

Команда Тре Пенне в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 12-6. Команда Тре Фьори, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-9. Команда Тре Пенне в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тре Фьори забивает 2, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Тре Пенне Тре Пенне
47%
Тре Фьори Тре Фьори
53%
Атаки
64
71
Угловые
2
3
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
4
0
Игры 7 тур
26.10.2025
СП Кайлунго
1:3
Сан Джованни
Завершен
26.10.2025
СС Виртус
2:1
ФК Фаэтано
Завершен
26.10.2025
Ювенес/Догана
1:1
Фиорентино
Завершен
26.10.2025
San Marino Academy U22
1:3
ФК Космос
Завершен
25.10.2025
Мурата
0:6
Доманьяно
Завершен
25.10.2025
АК Лиертас
1:3
Ла Фиорита
Завершен
24.10.2025
Тре Пенне
0:0
Тре Фьори
Завершен
Комментарии к матчу
