Превью матча Тре Пенне — Тре Фьори

Команда Тре Пенне в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 12-6. Команда Тре Фьори, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 15-9. Команда Тре Пенне в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Тре Фьори забивает 2, пропускает 1.