26.10.2025
Смотреть онлайн СП Кайлунго - Сан Джованни 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сан-Марино — Чемпионат Сан-Марино по футболу: СП Кайлунго — Сан Джованни, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo Sportivo di Borgo Maggiore.
МСК, 7 тур, Стадион: Campo Sportivo di Borgo Maggiore
Чемпионат Сан-Марино по футболу
СП Кайлунго
5'
Завершен
1 : 3
26 октября 2025
Сан Джованни
22'
25'
75'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
5'
СП Кайлунго - 1-ый Гол
10'
Сан Джованни - Угловой
18'
СП Кайлунго - Угловой
22'
Сан Джованни - 2-ой Гол
25'
Сан Джованни - 3-ий Гол
35'
СП Кайлунго - Угловой
35'
СП Кайлунго - Угловой
53'
СП Кайлунго - Угловой
75'
Сан Джованни - 4-ый Гол
82'
СП Кайлунго - Угловой
85'
СП Кайлунго - Угловой
86'
СП Кайлунго - Угловой
90+1'
Сан Джованни - Угловой
90+5'
Сан Джованни - Угловой
Превью матча СП Кайлунго — Сан Джованни
Статистика матча
Владение мячом
61%
39%
Атаки
91
74
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
8
6
Комментарии к матчу