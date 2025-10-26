Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн СП Кайлунго - Сан Джованни 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сан-МариноЧемпионат Сан-Марино по футболу: СП КайлунгоСан Джованни, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo Sportivo di Borgo Maggiore.

МСК, 7 тур, Стадион: Campo Sportivo di Borgo Maggiore
Чемпионат Сан-Марино по футболу
СП Кайлунго
5'
Завершен
1 : 3
26 октября 2025
Сан Джованни
22'
25'
75'
СП Кайлунго icon
5'
Сан Джованни icon
22'
Сан Джованни icon
25'
Счет после первого тайма 1:2
Сан Джованни icon
75'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
5'
СП Кайлунго - 1-ый Гол
10'
Угловой
Сан Джованни - Угловой
18'
Угловой
СП Кайлунго - Угловой
22'
Сан Джованни - 2-ой Гол
25'
Сан Джованни - 3-ий Гол
35'
Угловой
СП Кайлунго - Угловой
35'
Угловой
СП Кайлунго - Угловой
Счет после первого тайма 1:2
53'
Угловой
СП Кайлунго - Угловой
75'
Сан Джованни - 4-ый Гол
82'
Угловой
СП Кайлунго - Угловой
85'
Угловой
СП Кайлунго - Угловой
86'
Угловой
СП Кайлунго - Угловой
90+1'
Угловой
Сан Джованни - Угловой
90+5'
Угловой
Сан Джованни - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча СП Кайлунго — Сан Джованни

Статистика матча

Владение мячом
СП Кайлунго СП Кайлунго
61%
Сан Джованни Сан Джованни
39%
Атаки
91
74
Угловые
7
3
Удары мимо ворот
6
6
Удары в створ ворот
8
6
Игры 7 тур
26.10.2025
СП Кайлунго
1:3
Сан Джованни
Завершен
26.10.2025
СС Виртус
2:1
ФК Фаэтано
Завершен
26.10.2025
Ювенес/Догана
1:1
Фиорентино
Завершен
26.10.2025
San Marino Academy U22
1:3
ФК Космос
Завершен
25.10.2025
Мурата
0:6
Доманьяно
Завершен
25.10.2025
АК Лиертас
1:3
Ла Фиорита
Завершен
24.10.2025
Тре Пенне
0:0
Тре Фьори
Завершен
Комментарии к матчу
