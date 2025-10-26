Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сан-Марино — Чемпионат Сан-Марино по футболу : Ювенес/Догана — Фиорентино , 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадио Олимпико .

Превью матча Ювенес/Догана — Фиорентино

Команда Ювенес/Догана в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-5. Команда Фиорентино, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 5-11. Команда Ювенес/Догана в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Фиорентино забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 22 октября 2025 на поле команды Ювенес/Догана, в том матче победу одержали хозяева.