26.10.2025

Смотреть онлайн Ювенес/Догана - Фиорентино 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сан-МариноЧемпионат Сан-Марино по футболу: Ювенес/ДоганаФиорентино, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стадио Олимпико.

МСК, 7 тур, Стадион: Стадио Олимпико
Чемпионат Сан-Марино по футболу
Ювенес/Догана
5'
Завершен
1 : 1
26 октября 2025
Фиорентино
49'
Смотреть онлайн
AC Juvenes Dogana icon
5'
Счет после первого тайма 1:0
Фиорентино icon
49'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
5'
AC Juvenes Dogana - 1-ый Гол
10'
Фиорентино - Незабитый пенальти
36'
Угловой
Фиорентино - Угловой
41'
Угловой
Фиорентино - Угловой
42'
Угловой
Фиорентино - Угловой
42'
Угловой
Фиорентино - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
49'
Фиорентино - 2-ой Гол
76'
Угловой
AC Juvenes Dogana - Угловой
79'
Угловой
AC Juvenes Dogana - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Ювенес/Догана — Фиорентино

Команда Ювенес/Догана в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 9-5. Команда Фиорентино, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 5-11. Команда Ювенес/Догана в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Фиорентино забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 22 октября 2025 на поле команды Ювенес/Догана, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Ювенес/Догана
Ювенес/Догана
Фиорентино
Ювенес/Догана
1 победа
1 ничья
0 побед
50%
50%
0%
22.10.2025
Ювенес/Догана
Ювенес/Догана
3:0
Фиорентино
Фиорентино
Обзор
24.09.2025
Фиорентино
Фиорентино
2:2
Ювенес/Догана
Ювенес/Догана
Обзор

Статистика матча

Угловые
2
4
Игры 7 тур
26.10.2025
СП Кайлунго
1:3
Сан Джованни
Завершен
26.10.2025
СС Виртус
2:1
ФК Фаэтано
Завершен
26.10.2025
Ювенес/Догана
1:1
Фиорентино
Завершен
26.10.2025
San Marino Academy U22
1:3
ФК Космос
Завершен
25.10.2025
Мурата
0:6
Доманьяно
Завершен
25.10.2025
АК Лиертас
1:3
Ла Фиорита
Завершен
24.10.2025
Тре Пенне
0:0
Тре Фьори
Завершен
Комментарии к матчу
Рейтинг UEFA