Превью матча СС Виртус — ФК Фаэтано

Команда СС Виртус в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-11. Команда ФК Фаэтано, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 3-11. Команда СС Виртус в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Фаэтано забивает 0, пропускает 1.