Смотреть онлайн СС Виртус - ФК Фаэтано 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сан-Марино — Чемпионат Сан-Марино по футболу: СС Виртус — ФК Фаэтано, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Fonte Dell'Ovo.
Превью матча СС Виртус — ФК Фаэтано
Команда СС Виртус в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-11. Команда ФК Фаэтано, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 3-11. Команда СС Виртус в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Фаэтано забивает 0, пропускает 1.