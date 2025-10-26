Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн СС Виртус - ФК Фаэтано 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сан-МариноЧемпионат Сан-Марино по футболу: СС ВиртусФК Фаэтано, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadio Fonte Dell'Ovo.

МСК, 7 тур, Стадион: Stadio Fonte Dell'Ovo
Чемпионат Сан-Марино по футболу
СС Виртус
26'
70'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
ФК Фаэтано
59'
Смотреть онлайн
Virtus Acquaviva icon
26'
Счет после первого тайма 1:0
ФК Фаэтано icon
59'
Virtus Acquaviva icon
70'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
26'
Virtus Acquaviva - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 1:0
49'
Virtus Acquaviva - Незабитый пенальти
59'
ФК Фаэтано - 2-ой Гол
70'
Virtus Acquaviva - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча СС Виртус — ФК Фаэтано

Команда СС Виртус в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 12-11. Команда ФК Фаэтано, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 3-11. Команда СС Виртус в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. ФК Фаэтано забивает 0, пропускает 1.

Статистика матча

Угловые
0
0
Игры 7 тур
26.10.2025
СП Кайлунго
1:3
Сан Джованни
Завершен
26.10.2025
СС Виртус
2:1
ФК Фаэтано
Завершен
26.10.2025
Ювенес/Догана
1:1
Фиорентино
Завершен
26.10.2025
San Marino Academy U22
1:3
ФК Космос
Завершен
25.10.2025
Мурата
0:6
Доманьяно
Завершен
25.10.2025
АК Лиертас
1:3
Ла Фиорита
Завершен
24.10.2025
Тре Пенне
0:0
Тре Фьори
Завершен
Комментарии к матчу
