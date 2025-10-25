Смотреть онлайн АК Лиертас - Ла Фиорита 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сан-Марино — Чемпионат Сан-Марино по футболу: АК Лиертас — Ла Фиорита, 7 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Campo Sportivo di Borgo Maggiore.
Превью матча АК Лиертас — Ла Фиорита
Команда АК Лиертас в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-8. Команда Ла Фиорита, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-6. Команда АК Лиертас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ла Фиорита забивает 1, пропускает 1.