Превью матча АК Лиертас — Ла Фиорита

Команда АК Лиертас в последних 10 матчах одержала 1 победа , 3 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 6-8. Команда Ла Фиорита, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 10-6. Команда АК Лиертас в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Ла Фиорита забивает 1, пропускает 1.