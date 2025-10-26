Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн San Marino Academy U22 - ФК Космос 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сан-МариноЧемпионат Сан-Марино по футболу: San Marino Academy U22ФК Космос, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Чемпионат Сан-Марино по футболу
San Marino Academy U22
50'
Завершен
1 : 3
26 октября 2025
ФК Космос
12'
19'
41'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
ФК Космос icon
12'
ФК Космос icon
19'
ФК Космос icon
41'
Счет после первого тайма 0:3
San Marino Academy U22 icon
50'
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
12'
ФК Космос - 1-ый Гол
19'
ФК Космос - 2-ой Гол
41'
ФК Космос - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 0:3
50'
San Marino Academy U22 - 4-ый Гол
52'
Угловой
ФК Космос - Угловой
59'
Угловой
ФК Космос - Угловой
75'
Угловой
ФК Космос - Угловой
81'
Угловой
ФК Космос - Угловой
85'
Угловой
San Marino Academy U22 - Угловой
90+1'
Угловой
San Marino Academy U22 - Угловой
90+5'
Угловой
San Marino Academy U22 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3

Превью матча San Marino Academy U22 — ФК Космос

Статистика матча

Владение мячом
San Marino Academy U22 San Marino Academy U22
44%
ФК Космос ФК Космос
56%
Атаки
74
80
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
0
4
Удары в створ ворот
1
10
Игры 7 тур
26.10.2025
СП Кайлунго
1:3
Сан Джованни
Завершен
26.10.2025
СС Виртус
2:1
ФК Фаэтано
Завершен
26.10.2025
Ювенес/Догана
1:1
Фиорентино
Завершен
26.10.2025
San Marino Academy U22
1:3
ФК Космос
Завершен
25.10.2025
Мурата
0:6
Доманьяно
Завершен
25.10.2025
АК Лиертас
1:3
Ла Фиорита
Завершен
24.10.2025
Тре Пенне
0:0
Тре Фьори
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Торпедо Торпедо
Локомотив Локомотив
10 Ноября
19:00
ЦСКА ЦСКА
Северсталь Северсталь
10 Ноября
19:30
Авангард Авангард
СКА СКА
10 Ноября
16:30
Салават Юлаев Салават Юлаев
Лада Лада
10 Ноября
17:00
Спартак Спартак
Сибирь Сибирь
10 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
10 Ноября
19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Куньлунь Ред Стар Куньлунь Ред Стар
10 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
ХК Сочи ХК Сочи
10 Ноября
19:10
Ижсталь Ижевск Ижсталь Ижевск
ХК Тамбов ХК Тамбов
10 Ноября
17:30
ХК Торос Нефтекамск ХК Торос Нефтекамск
ХК Ростов ХК Ростов
10 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA