26.10.2025
Смотреть онлайн San Marino Academy U22 - ФК Космос 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сан-Марино — Чемпионат Сан-Марино по футболу: San Marino Academy U22 — ФК Космос, 7 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
МСК, 7 тур
Чемпионат Сан-Марино по футболу
Завершен
1 : 3
26 октября 2025
ФК Космос
12'
19'
41'
ФК Космос
12'
ФК Космос
19'
ФК Космос
41'
Счет после первого тайма 0:3
Матч закончился со счётом 1:3
Текстовая трансляция
12'
ФК Космос - 1-ый Гол
19'
ФК Космос - 2-ой Гол
41'
ФК Космос - 3-ий Гол
Счет после первого тайма 0:3
50'
San Marino Academy U22 - 4-ый Гол
52'
ФК Космос - Угловой
59'
ФК Космос - Угловой
75'
ФК Космос - Угловой
81'
ФК Космос - Угловой
85'
San Marino Academy U22 - Угловой
90+1'
San Marino Academy U22 - Угловой
90+5'
San Marino Academy U22 - Угловой
Матч закончился со счётом 1:3
Превью матча San Marino Academy U22 — ФК Космос
Статистика матча
Владение мячом
56%
Атаки
74
80
Угловые
3
4
Удары мимо ворот
0
4
Удары в створ ворот
1
10
Комментарии к матчу