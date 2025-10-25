25.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 11: Ротлет Молинар — Интер Ибица, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .
МСК, 8 тур
Испания - Терсера - Группа 11
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
Интер Ибица
51'
62'
Текстовая трансляция
33'
Интер Ибица - Угловой
34'
Интер Ибица - Угловой
37'
Интер Ибица - Угловой
40'
Интер Ибица - Угловой
43'
Интер Ибица - Угловой
45'
Интер Ибица - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Интер Ибица - 1-ый Гол
62'
Интер Ибица - 2-ой Гол
70'
Ротлет Молинар - Угловой
74'
Ротлет Молинар - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2
Статистика матча
Владение мячом
52%
48%
Атаки
85
87
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
5
8
