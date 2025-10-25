Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Ротлет Молинар - Интер Ибица 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 11: Ротлет МолинарИнтер Ибица, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Испания - Терсера - Группа 11
Ротлет Молинар
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
Интер Ибица
51'
62'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Интер Ибица icon
51'
Интер Ибица icon
62'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
33'
Угловой
Интер Ибица - Угловой
34'
Угловой
Интер Ибица - Угловой
37'
Угловой
Интер Ибица - Угловой
40'
Угловой
Интер Ибица - Угловой
43'
Угловой
Интер Ибица - Угловой
45'
Угловой
Интер Ибица - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
51'
Интер Ибица - 1-ый Гол
62'
Интер Ибица - 2-ой Гол
70'
Угловой
Ротлет Молинар - Угловой
74'
Угловой
Ротлет Молинар - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Ротлет Молинар — Интер Ибица

Статистика матча

Владение мячом
Ротлет Молинар Ротлет Молинар
52%
Интер Ибица Интер Ибица
48%
Атаки
85
87
Угловые
2
6
Удары мимо ворот
3
5
Удары в створ ворот
5
8
Игры 8 тур
26.10.2025
Бинисалем
0:1
Меркадал
Завершен
26.10.2025
УД Коллеренсе
0:0
Форментера
Завершен
26.10.2025
Эуалиля
5:1
Кардассар
Завершен
26.10.2025
Сантании
1:3
Платгес де Калвия
Завершен
25.10.2025
Ротлет Молинар
0:2
Интер Ибица
Завершен
25.10.2025
Феланиткс
0:2
Манакор
Завершен
25.10.2025
Son Cladera
1:2
Мальорка
Завершен
25.10.2025
Алькудия
1:0
Констанция
Завершен
Комментарии к матчу
