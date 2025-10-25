Смотреть онлайн Феланиткс - Манакор 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 11: Феланиткс — Манакор, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Es Torrento.
Превью матча Феланиткс — Манакор
Команда Феланиткс в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 5-7. Команда Манакор, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 12-4. Команда Феланиткс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Манакор забивает 1, пропускает 0.