Смотреть онлайн Алькудия - Констанция 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 11: Алькудия — Констанция, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Municipal de Alcudia.
Превью матча Алькудия — Констанция
Команда Алькудия в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 2-6. Команда Констанция, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-6. Команда Алькудия в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Констанция забивает 1, пропускает 1.