Превью матча Алькудия — Констанция

Команда Алькудия в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 2-6. Команда Констанция, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 6-6. Команда Алькудия в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Констанция забивает 1, пропускает 1.