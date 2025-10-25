Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Son Cladera - Мальорка 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 11: Son CladeraМальорка, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Испания - Терсера - Группа 11
Son Cladera
90+4'
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
Мальорка
38'
90+7'
Мальорка icon
Son Cladera icon
90+4'
Мальорка icon
90+7'
Матч закончился со счётом 1:2 : 6,4
Текстовая трансляция
33'
Угловой
Son Cladera - Угловой
33'
Угловой
Son Cladera - Угловой
38'
Мальорка - 1-ый Гол
45'
Угловой
Мальорка - Угловой
57'
Угловой
Мальорка - Угловой
62'
Угловой
Son Cladera - Угловой
90+4'
Son Cladera - 2-ой Гол
90+7'
Мальорка - 3-ий Гол
90+8'
Угловой
Мальорка - Угловой
Превью матча Son Cladera — Мальорка

Статистика матча

Владение мячом
Son Cladera Son Cladera
39%
Мальорка Мальорка
61%
Атаки
81
95
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
1
4
Удары в створ ворот
5
8
Игры 8 тур
26.10.2025
Бинисалем
0:1
Меркадал
Завершен
26.10.2025
УД Коллеренсе
0:0
Форментера
Завершен
26.10.2025
Эуалиля
5:1
Кардассар
Завершен
26.10.2025
Сантании
1:3
Платгес де Калвия
Завершен
25.10.2025
Ротлет Молинар
0:2
Интер Ибица
Завершен
25.10.2025
Феланиткс
0:2
Манакор
Завершен
25.10.2025
Son Cladera
1:2
Мальорка
Завершен
25.10.2025
Алькудия
1:0
Констанция
Завершен
Комментарии к матчу
