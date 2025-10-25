25.10.2025
Смотреть онлайн Son Cladera - Мальорка 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 11: Son Cladera — Мальорка, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:30 по московскому времени .
МСК, 8 тур
Испания - Терсера - Группа 11
Son Cladera
90+4'
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
Мальорка
38'
90+7'
Мальорка
38'
Счет после первого тайма 0:1
Son Cladera
90+4'
Мальорка
90+7'
Матч закончился со счётом 1:2 : 6,4
Текстовая трансляция
33'
Son Cladera - Угловой
33'
Son Cladera - Угловой
38'
Мальорка - 1-ый Гол
45'
Мальорка - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
57'
Мальорка - Угловой
62'
Son Cladera - Угловой
90+4'
Son Cladera - 2-ой Гол
90+7'
Мальорка - 3-ий Гол
90+8'
Мальорка - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2 : 6,4
Превью матча Son Cladera — Мальорка
Статистика матча
Владение мячом
39%
61%
Атаки
81
95
Угловые
3
3
Удары мимо ворот
1
4
Удары в створ ворот
5
8
Комментарии к матчу