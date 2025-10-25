Превью матча Бецеррил — Колехиос Диосесанос

Команда Бецеррил в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-13. Команда Колехиос Диосесанос, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 2-3. Команда Бецеррил в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Колехиос Диосесанос забивает 0, пропускает 0.