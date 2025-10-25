Смотреть онлайн Бецеррил - Колехиос Диосесанос 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 8: Бецеррил — Колехиос Диосесанос, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Polideportivo Mariano Haro.
Превью матча Бецеррил — Колехиос Диосесанос
Команда Бецеррил в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 8-13. Команда Колехиос Диосесанос, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 2-3. Команда Бецеррил в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Колехиос Диосесанос забивает 0, пропускает 0.