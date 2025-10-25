Превью матча Ла Вирхен дель Камино — Атлетико Тордесильяс

Команда Ла Вирхен дель Камино в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2. Команда Атлетико Тордесильяс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-7. Команда Ла Вирхен дель Камино в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Атлетико Тордесильяс забивает 1, пропускает 1.