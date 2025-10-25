Смотреть онлайн Ла Вирхен дель Камино - Атлетико Тордесильяс 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 8: Ла Вирхен дель Камино — Атлетико Тордесильяс, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Municipal Los Dominicos.
Превью матча Ла Вирхен дель Камино — Атлетико Тордесильяс
Команда Ла Вирхен дель Камино в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 3-2. Команда Атлетико Тордесильяс, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,4 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 9-7. Команда Ла Вирхен дель Камино в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Атлетико Тордесильяс забивает 1, пропускает 1.