Превью матча Альмасан — Хуихуэло

Команда Альмасан в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-9. Команда Хуихуэло, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 11-7. Команда Альмасан в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хуихуэло забивает 1, пропускает 1.