Смотреть онлайн Альмасан - Хуихуэло 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 8: Альмасан — Хуихуэло, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Municipal de La Arboleda.
Превью матча Альмасан — Хуихуэло
Команда Альмасан в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-9. Команда Хуихуэло, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 11-7. Команда Альмасан в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Хуихуэло забивает 1, пропускает 1.