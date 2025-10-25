Смотреть онлайн Атлетико Мансильес - Mirandes B 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Испания — Испания - Терсера - Группа 8: Атлетико Мансильес — Mirandes B, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .
Превью матча Атлетико Мансильес — Mirandes B
Команда Атлетико Мансильес в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-5. Команда Mirandes B, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 6-4. Команда Атлетико Мансильес в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Mirandes B забивает 1, пропускает 0.