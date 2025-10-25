Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Атлетико Мансильес - Mirandes B 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИспанияИспания - Терсера - Группа 8: Атлетико МансильесMirandes B, 8 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .

МСК, 8 тур
Испания - Терсера - Группа 8
Атлетико Мансильес
Завершен
1 : 0
25 октября 2025
Mirandes B
Превью матча Атлетико Мансильес — Mirandes B

Команда Атлетико Мансильес в последних 10 матчах одержала 2 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-5. Команда Mirandes B, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 6-4. Команда Атлетико Мансильес в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. Mirandes B забивает 1, пропускает 0.

Игры 8 тур
26.10.2025
Атлетико Бембибре
0:1
Кристо Атлетико
Завершен
26.10.2025
Паленсия
3:1
Unionistas de Salamanca CF B
Завершен
26.10.2025
Арандина
2:0
Villaralbo
Завершен
25.10.2025
Бецеррил
0:1
Колехиос Диосесанос
Завершен
25.10.2025
Альмасан
1:0
Хуихуэло
Завершен
25.10.2025
Ла Вирхен дель Камино
0:1
Атлетико Тордесильяс
Завершен
25.10.2025
Атлетико Мансильес
1:0
Mirandes B
Завершен
