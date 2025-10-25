25.10.2025
Смотреть онлайн Kedah Darul Aman - Perlis GSA 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Малайзия — Malaysia Liga A1 Semi Pro: Kedah Darul Aman — Perlis GSA, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Darul Aman Stadion.
МСК, 9 тур, Стадион: Darul Aman Stadion
Malaysia Liga A1 Semi Pro
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Превью матча Kedah Darul Aman — Perlis GSA
Комментарии к матчу