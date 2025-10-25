Превью матча Армед Форцес — Перак

Команда Армед Форцес в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-13. Команда Перак, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 7-3. Команда Армед Форцес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Перак забивает 1, пропускает 0.