25.10.2025

Смотреть онлайн Армед Форцес - Перак 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МалайзияMalaysia Liga A1 Semi Pro: Армед ФорцесПерак, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Majlis Perbandaran Selayang Stadium.

МСК, 9 тур, Стадион: Majlis Perbandaran Selayang Stadium
Malaysia Liga A1 Semi Pro
Армед Форцес
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
Перак
Превью матча Армед Форцес — Перак

Команда Армед Форцес в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-13. Команда Перак, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 7-3. Команда Армед Форцес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Перак забивает 1, пропускает 0.

Игры 9 тур
27.10.2025
Манджунг Сити ФК
0:1
Джохор Дарул Такзим II
Завершен
27.10.2025
Bunga Raya
0:3
Kedah FA
Завершен
26.10.2025
Университет Малайзии
0:4
Kelantan Red Warrior
Завершен
25.10.2025
Kelantan WTS FC
2:2
Seoul Phoenix
Завершен
25.10.2025
Kedah Darul Aman
2:2
Perlis GSA
Завершен
25.10.2025
Imigresen FC II
3:3
UM-Damansara United
Завершен
25.10.2025
Армед Форцес
1:2
Перак
Завершен
24.10.2025
Machan FC
0:8
Селангор II
Завершен
