Смотреть онлайн Армед Форцес - Перак 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Малайзия — Malaysia Liga A1 Semi Pro: Армед Форцес — Перак, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:45 по московскому времени и пройдет на стадионе Majlis Perbandaran Selayang Stadium.
Превью матча Армед Форцес — Перак
Команда Армед Форцес в последних 10 матчах одержала 3 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-13. Команда Перак, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 7-3. Команда Армед Форцес в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Перак забивает 1, пропускает 0.