Смотреть онлайн Imigresen FC II - UM-Damansara United 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Малайзия — Malaysia Liga A1 Semi Pro: Imigresen FC II — UM-Damansara United, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 11:45 по московскому времени .
Превью матча Imigresen FC II — UM-Damansara United
Команда Imigresen FC II в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 9-6. Команда UM-Damansara United, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-9. Команда Imigresen FC II в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. UM-Damansara United забивает 1, пропускает 1.