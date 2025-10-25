Смотреть онлайн Kelantan WTS FC - Seoul Phoenix 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Малайзия — Malaysia Liga A1 Semi Pro: Kelantan WTS FC — Seoul Phoenix, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:45 по московскому времени .
Превью матча Kelantan WTS FC — Seoul Phoenix
Команда Kelantan WTS FC в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-9. Команда Seoul Phoenix, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 4-7. Команда Kelantan WTS FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Seoul Phoenix забивает 0, пропускает 1.