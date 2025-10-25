Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Kelantan WTS FC - Seoul Phoenix 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МалайзияMalaysia Liga A1 Semi Pro: Kelantan WTS FCSeoul Phoenix, 9 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 15:45 по московскому времени .

МСК, 9 тур
Malaysia Liga A1 Semi Pro
Kelantan WTS FC
Завершен
2 : 2
25 октября 2025
Seoul Phoenix
Превью матча Kelantan WTS FC — Seoul Phoenix

Команда Kelantan WTS FC в последних 10 матчах одержала 4 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-9. Команда Seoul Phoenix, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 4-7. Команда Kelantan WTS FC в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Seoul Phoenix забивает 0, пропускает 1.

Игры 9 тур
27.10.2025
Манджунг Сити ФК
0:1
Джохор Дарул Такзим II
Завершен
27.10.2025
Bunga Raya
0:3
Kedah FA
Завершен
26.10.2025
Университет Малайзии
0:4
Kelantan Red Warrior
Завершен
25.10.2025
Kelantan WTS FC
2:2
Seoul Phoenix
Завершен
25.10.2025
Kedah Darul Aman
2:2
Perlis GSA
Завершен
25.10.2025
Imigresen FC II
3:3
UM-Damansara United
Завершен
25.10.2025
Армед Форцес
1:2
Перак
Завершен
24.10.2025
Machan FC
0:8
Селангор II
Завершен
