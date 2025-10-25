Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Аль-Шабаб Эр-Рияд - ФК Дамак 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Саудовская АравияSaudi Arabia Pro League: Аль-Шабаб Эр-РиядФК Дамак, 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:55 по московскому времени и пройдет на стадионе King Fahd International Stadium. Судить этот матч будет Sultan Al-Harbi.

МСК, 6 тур, Стадион: King Fahd International Stadium
Saudi Arabia Pro League
Аль-Шабаб Эр-Рияд
Завершен
1 : 1
25 октября 2025
ФК Дамак
Смотреть онлайн
Превью матча Аль-Шабаб Эр-Рияд — ФК Дамак

Команда Аль-Шабаб Эр-Рияд в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-11.

Аль-Шабаб Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд
43
Бразилия
Марсело Гроэ
66
Саудовская Аравия
Nawaf Al Ghulaimish
94
Саудовская Аравия
Mubarak Al-Rajeh
4
Нидерланды
Уэсли Худт
31
Саудовская Аравия
Saad Yaslam
37
Саудовская Аравия
Abdullah Matuq Saeed
7
Испания
Hernandez Unai
14
Швейцария
Венсан Сьерро
29
Франция
Ясин Адли
8
Англия
Джош Браунхилл
10
Бельгия
Янник Карраско
Тренер
Испания
Иманоль Альгвасиль
ФК Дамак ФК Дамак
1
Бразилия
Kewin
22
Саудовская Аравия
Abdulrahman Al-Khaibre
3
Алжир
Abdelkader Bedrane
15
Марокко
Jamal Harkass
20
Саудовская Аравия
Dhari Sayyar Al-Anazi
26
Саудовская Аравия
Riyadh Mohammed Sharahili
2
Гвинея
Morlaye Sylla
8
Аргентина
Валентин Вада
5
Саудовская Аравия
Hassan Rabei
80
Саудовская Аравия
Яхья Наджи
28
Парагвай
Хесус Медина
Тренер
Португалия
Арманду Еванжелиста

Статистика матча

Фолы
11
7
Удары (всего)
13
2

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Sultan Al-Harbi (Саудовская Аравия).

икон Карточки

За последние 1 матчей судья показал 0 желтых карточек игрокам команд (в среднем 0 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)

icon Пенальти

В 0% (0 из 1 матчей) Sultan Al-Harbi назначал пенальти

Игры 6 тур
25.10.2025
Аль-Хазм
0:2
Аль-Наср
Завершен
25.10.2025
Аль-Шабаб Эр-Рияд
1:1
ФК Дамак
Завершен
25.10.2025
Аль Кадисиях
0:0
Al Okhdood
Завершен
24.10.2025
Аль Иттихад
0:2
Аль-Хилал
Завершен
24.10.2025
Neom SC
1:1
Аль-Халидж
Завершен
24.10.2025
Аль Фатех
2:1
Аль Эттифак
Завершен
23.10.2025
Аль-Наджма
0:1
Аль-Ахли
Завершен
23.10.2025
Al Fayha
1:2
Аль Тавун
Завершен
23.10.2025
Ар-Рияд
1:0
Аль Кхулюд
Завершен
Комментарии к матчу
