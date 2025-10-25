Смотреть онлайн Аль-Шабаб Эр-Рияд - ФК Дамак 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Саудовская Аравия — Saudi Arabia Pro League: Аль-Шабаб Эр-Рияд — ФК Дамак, 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:55 по московскому времени и пройдет на стадионе King Fahd International Stadium. Судить этот матч будет Sultan Al-Harbi.
Превью матча Аль-Шабаб Эр-Рияд — ФК Дамак
Команда Аль-Шабаб Эр-Рияд в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-11.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Sultan Al-Harbi (Саудовская Аравия).
За последние 1 матчей судья показал 0 желтых карточек игрокам команд (в среднем 0 за матч) и 0 красных (в среднем 0 за матч)
В 0% (0 из 1 матчей) Sultan Al-Harbi назначал пенальти