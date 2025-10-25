Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Аль Кадисиях - Al Okhdood 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Саудовская АравияSaudi Arabia Pro League: Аль КадисияхAl Okhdood, 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:40 по московскому времени и пройдет на стадионе Prince Soud Bin Jalawi Sport City. Судить этот матч будет Анастасиос Сидиропулос.

МСК, 6 тур, Стадион: Prince Soud Bin Jalawi Sport City
Saudi Arabia Pro League
Аль Кадисиях
Завершен
0 : 0
25 октября 2025
Al Okhdood
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,2
Текстовая трансляция
19'
Угловой
Аль Кадисиях - Угловой
34'
Угловой
Аль Кадисиях - Угловой
40'
Угловой
Аль Кадисиях - Угловой
45+1'
Угловой
Аль Кадисиях - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,2
56'
Угловой
Аль Кадисиях - Угловой
58'
Угловой
Аль Кадисиях - Угловой
81'
Угловой
Аль Кадисиях - Угловой
88'
Угловой
Аль Кадисиях - Угловой
90'
Угловой
Al Akhdoud - Угловой
Матч закончился со счётом 0:0 : 2,2

Превью матча Аль Кадисиях — Al Okhdood

Команда Аль Кадисиях в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-14. Команда Al Okhdood, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Аль Кадисиях в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Al Okhdood забивает 0, пропускает 0.

Аль Кадисиях Аль Кадисиях
1
Бельгия
Кун Кастеелс
2
Саудовская Аравия
Mohammed Waheeb Abu Al Shamat
87
Саудовская Аравия
Qasem Mohammed Lajami
6
Испания
Начо
8
Уругвай
Найтан Нандес
25
Бразилия
Отавио
5
Германия
Юлиан Вайгль
10
Саудовская Аравия
Musab Fahad Al Juwayr
22
Гана
Christopher Bonsu Baah
32
Аргентина
Mateo Retegui
33
Колумбия
Julian Quinones
Тренер
Испания
Гонзалез Мартин Мичел
Al Okhdood Al Okhdood
1
Саудовская Аравия
Rakan Najjar
22
Германия
Корай Гунтер
17
Германия
Гокхан Гул
4
Саудовская Аравия
Saeed Alyami
3
Саудовская Аравия
Ali bin Ayesh bin Hassan Al Ali Al Salem
18
Колумбия
Juan Pedroza
6
Бразилия
Петрос
21
Саудовская Аравия
Mohammed Abu Abd
13
Камерун
Кристиан Бассогог
9
Словения
Блаж Крамер
7
Германия
Халед Нарей
Тренер
Португалия
Пауло Сергио

Статистика матча

Владение мячом
Аль Кадисиях Аль Кадисиях
62%
Al Okhdood Al Okhdood
38%
Атаки
143
60
Угловые
8
1
Фолы
17
4
Удары (всего)
6
1
Удары мимо ворот
9
3
Удары в створ ворот
2
0

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Анастасиос Сидиропулос (Греция).

икон Карточки

За последние 9 матчей судья показал 39 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 44% (4 из 9 матчей) Анастасиос Сидиропулос назначал пенальти

Игры 6 тур
25.10.2025
Аль-Хазм
0:2
Аль-Наср
Завершен
25.10.2025
Аль-Шабаб Эр-Рияд
1:1
ФК Дамак
Завершен
25.10.2025
Аль Кадисиях
0:0
Al Okhdood
Завершен
24.10.2025
Аль Иттихад
0:2
Аль-Хилал
Завершен
24.10.2025
Neom SC
1:1
Аль-Халидж
Завершен
24.10.2025
Аль Фатех
2:1
Аль Эттифак
Завершен
23.10.2025
Аль-Наджма
0:1
Аль-Ахли
Завершен
23.10.2025
Al Fayha
1:2
Аль Тавун
Завершен
23.10.2025
Ар-Рияд
1:0
Аль Кхулюд
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
BetBoom Team BetBoom Team
Team Spirit Team Spirit
17 Ноября
17:00
Локомотив Локомотив
Салават Юлаев Салават Юлаев
17 Ноября
19:00
PARIVISION PARIVISION
Team Tidebound Team Tidebound
17 Ноября
11:00
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
ХК Челмет ХК Челмет
17 Ноября
13:00
Германия Германия
Словакия Словакия
17 Ноября
22:45
ХК Сочи ХК Сочи
Барыс Барыс
17 Ноября
19:30
Team Liquid Team Liquid
OG OG
17 Ноября
20:00
Бенеттон Тревизо Бенеттон Тревизо
Виртус Болонья Виртус Болонья
17 Ноября
22:00
Tundra Esports Tundra Esports
Heroic Heroic
17 Ноября
14:00
Норильск Норильск
Нефтяник Альметьевск Нефтяник Альметьевск
17 Ноября
15:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA