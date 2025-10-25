Превью матча Аль Кадисиях — Al Okhdood

Команда Аль Кадисиях в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-14. Команда Al Okhdood, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Аль Кадисиях в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Al Okhdood забивает 0, пропускает 0.