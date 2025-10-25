Смотреть онлайн Аль Кадисиях - Al Okhdood 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Саудовская Аравия — Saudi Arabia Pro League: Аль Кадисиях — Al Okhdood, 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 17:40 по московскому времени и пройдет на стадионе Prince Soud Bin Jalawi Sport City. Судить этот матч будет Анастасиос Сидиропулос.
Превью матча Аль Кадисиях — Al Okhdood
Команда Аль Кадисиях в последних 10 матчах одержала 5 побед , 3 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 16-14. Команда Al Okhdood, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 1-0. Команда Аль Кадисиях в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Al Okhdood забивает 0, пропускает 0.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Анастасиос Сидиропулос (Греция).
За последние 9 матчей судья показал 39 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.3 за матч) и 2 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 44% (4 из 9 матчей) Анастасиос Сидиропулос назначал пенальти