24.10.2025

Смотреть онлайн Аль Иттихад - Аль-Хилал 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Саудовская АравияSaudi Arabia Pro League: Аль ИттихадАль-Хилал, 6 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Король Абдалла Спортс Сити. Судить этот матч будет Dario Herrera.

МСК, 6 тур, Стадион: Король Абдалла Спортс Сити
Saudi Arabia Pro League
Аль Иттихад
Завершен
0 : 2
24 октября 2025
Аль-Хилал
Mahamadou Doumbia 41'
Marcos Leonardo 57'
Mahamadou Doumbia icon
41'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,2
Marcos Leonardo icon
57'
Текстовая трансляция
10'
Угловой
Аль-Хилал - Угловой
36'
Угловой
Аль Иттихад - Угловой
40'
Угловой
Аль-Хилал - Угловой
41'
Угловой
Аль-Хилал - Угловой
41'
Doumbia - 1-ый Гол
44'
Угловой
Аль-Хилал - Угловой
44'
Угловой
Аль-Хилал - Угловой
45'
Угловой
Аль-Хилал - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,2
52'
Угловой
Аль-Хилал - Угловой
53'
Угловой
Аль-Хилал - Угловой
54'
Угловой
Аль-Хилал - Угловой
57'
Marcos Leonardo - 2-ой Гол
71'
Угловой
Аль Иттихад - Угловой

Превью матча Аль Иттихад — Аль-Хилал

Команда Аль Иттихад в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-16. Команда Аль-Хилал, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 32-11. Команда Аль Иттихад в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Аль-Хилал забивает 3, пропускает 1.

Аль Иттихад Аль Иттихад
47
Саудовская Аравия
Hamed Abdullah Yousef
32
Саудовская Аравия
Ahmed Al-Jelidan
6
Саудовская Аравия
Saad Al-Mousa
2
Португалия
Данилу
12
Албания
Mario Mitaj
17
Мали
Mahamadou Doumbia
10
Франция
Уссем Ауар
7
Франция
Н`Голо Канте
8
Бразилия
Фабиньо
19
Франция
Мусса Диаби
9
Франция
Карим Бензема
Тренер
Португалия
Сержиу Консейсау
Аль-Хилал Аль-Хилал
37
Марокко
Яссин Буну
19
Франция
Тео
87
Саудовская Аравия
Hassan Al Tambakti
3
Сенегал
Калиду Кулибали
88
Саудовская Аравия
Hamad Al Yami
16
Саудовская Аравия
Nasser Aldawsari
8
Португалия
Рубен Невеш
22
Сербия
Сергей Милинкович-Савич
7
Уругвай
Дарвин Нунез
9
Бразилия
Marcos Leonardo
10
Бразилия
Малком
Тренер
Италия
Симоне Индзаги

Статистика матча

Владение мячом
Аль Иттихад Аль Иттихад
55%
Аль-Хилал Аль-Хилал
45%
Атаки
121
82
Угловые
2
9
Фолы
9
10
Удары (всего)
9
4
Удары мимо ворот
12
7
Удары в створ ворот
5
5

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Dario Herrera (Аргентина).

икон Карточки

За последние 18 матчей судья показал 80 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 4 красных (в среднем 0.2 за матч)

icon Пенальти

В 22% (4 из 18 матчей) Dario Herrera назначал пенальти

Игры 6 тур
25.10.2025
Аль-Хазм
0:2
Аль-Наср
Завершен
25.10.2025
Аль-Шабаб Эр-Рияд
1:1
ФК Дамак
Завершен
25.10.2025
Аль Кадисиях
0:0
Al Okhdood
Завершен
24.10.2025
Аль Иттихад
0:2
Аль-Хилал
Завершен
24.10.2025
Neom SC
1:1
Аль-Халидж
Завершен
24.10.2025
Аль Фатех
2:1
Аль Эттифак
Завершен
23.10.2025
Аль-Наджма
0:1
Аль-Ахли
Завершен
23.10.2025
Al Fayha
1:2
Аль Тавун
Завершен
23.10.2025
Ар-Рияд
1:0
Аль Кхулюд
Завершен
Комментарии к матчу
