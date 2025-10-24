Смотреть онлайн Аль Иттихад - Аль-Хилал 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Саудовская Аравия — Saudi Arabia Pro League: Аль Иттихад — Аль-Хилал, 6 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Король Абдалла Спортс Сити. Судить этот матч будет Dario Herrera.
Превью матча Аль Иттихад — Аль-Хилал
Команда Аль Иттихад в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-16. Команда Аль-Хилал, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 32-11. Команда Аль Иттихад в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Аль-Хилал забивает 3, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Dario Herrera (Аргентина).
За последние 18 матчей судья показал 80 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.4 за матч) и 4 красных (в среднем 0.2 за матч)
В 22% (4 из 18 матчей) Dario Herrera назначал пенальти