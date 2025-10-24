Превью матча Аль Иттихад — Аль-Хилал

Команда Аль Иттихад в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 17-16. Команда Аль-Хилал, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 32-11. Команда Аль Иттихад в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Аль-Хилал забивает 3, пропускает 1.