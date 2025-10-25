Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Аль-Хазм - Аль-Наср 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Саудовская АравияSaudi Arabia Pro League: Аль-ХазмАль-Наср, 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе King Abdullah Sport City Stadium. Судить этот матч будет Faisal Suleiman Al-Balawi.

МСК, 6 тур, Стадион: King Abdullah Sport City Stadium
Saudi Arabia Pro League
Аль-Хазм
Завершен
0 : 2
25 октября 2025
Аль-Наср
Жоао Феликс 25'
Криштиану Роналду 88'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Жоао Феликс icon
25'
Счет после первого тайма 0:1 : 3,2
Криштиану Роналду icon
88'
Матч закончился со счётом 0:2 : 3,2
Текстовая трансляция
3'
Угловой
Аль-Наср - Угловой
8'
Угловой
Аль-Наср - Угловой
8'
Угловой
Аль-Наср - Угловой
15'
Угловой
Аль-Наср - Угловой
23'
Угловой
Аль-Наср - Угловой
25'
Жоао Феликс - 1-ый Гол
45'
Угловой
Аль-Наср - Угловой
45+2'
Угловой
Аль-Наср - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 3,2
58'
Угловой
Аль-Наср - Угловой
70'
Угловой
Аль-Хазм - Угловой
71'
Угловой
Аль-Наср - Угловой
77'
Угловой
Аль-Наср - Угловой
88'
Криштиану Роналду - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 0:2 : 3,2

Превью матча Аль-Хазм — Аль-Наср

Команда Аль-Хазм в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-4. Команда Аль-Наср, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 34-8. Команда Аль-Хазм в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Аль-Наср забивает 3, пропускает 1.

Аль-Хазм Аль-Хазм
14
Португалия
Бруно Варела
34
Саудовская Аравия
Abdulrahman Aldakhil
4
Саудовская Аравия
Sultan Tanker
13
Саудовская Аравия
Abdullah Ahmed Al Shanqiti
82
Саудовская Аравия
Abdulaziz Al-Harbi
6
Саудовская Аравия
Basil Yousef Alsayyali
32
Франция
Росье Лорейнц
27
Ahmed Al-Nakhli
11
Алжир
Amir Sayoud
9
Сирия
Omar Al Soma
10
Португалия
Фабио Мартинс
Тренер
Тунис
Джалел Кадри
Аль-Наср Аль-Наср
1
Саудовская Аравия
Nawaf Al-Aqidi
12
Саудовская Аравия
Nawaf Al Boushail
3
Франция
Мохамед Симакан
26
Испания
Иньиго Мартинез
23
Саудовская Аравия
Ayman Yahya
10
Сенегал
Садио Мане
17
Саудовская Аравия
Abdullah Al Khaibari
20
Бразилия
Angelo Borges
21
Франция
Кингсли Коман
7
Португалия
Криштиану Роналду
79
Португалия
Жоао Феликс
Тренер
Португалия
Жоржи Жезуш

Статистика матча

Владение мячом
Аль-Хазм Аль-Хазм
37%
Аль-Наср Аль-Наср
63%
Атаки
52
124
Угловые
1
10
Фолы
11
7
Удары (всего)
3
11
Удары мимо ворот
1
9
Удары в створ ворот
2
12

Статистика арбитра

Главным арбитром назначен Faisal Suleiman Al-Balawi ().

икон Карточки

За последние 3 матчей судья показал 14 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 2 красных (в среднем 0.7 за матч)

icon Пенальти

В 33% (1 из 3 матчей) Faisal Suleiman Al-Balawi назначал пенальти

Игры 6 тур
25.10.2025
Аль-Хазм
0:2
Аль-Наср
Завершен
25.10.2025
Аль-Шабаб Эр-Рияд
1:1
ФК Дамак
Завершен
25.10.2025
Аль Кадисиях
0:0
Al Okhdood
Завершен
24.10.2025
Аль Иттихад
0:2
Аль-Хилал
Завершен
24.10.2025
Neom SC
1:1
Аль-Халидж
Завершен
24.10.2025
Аль Фатех
2:1
Аль Эттифак
Завершен
23.10.2025
Аль-Наджма
0:1
Аль-Ахли
Завершен
23.10.2025
Al Fayha
1:2
Аль Тавун
Завершен
23.10.2025
Ар-Рияд
1:0
Аль Кхулюд
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Барселона Барселона
25 Ноября
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
25 Ноября
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Вильярреал Вильярреал
25 Ноября
23:00
Будё-Глимт Будё-Глимт
Ювентус Ювентус
25 Ноября
23:00
Спартак Спартак
AK Барс AK Барс
25 Ноября
19:30
Марсель Марсель
Ньюкасл Ньюкасл
25 Ноября
23:00
ХК Сочи ХК Сочи
Лада Лада
25 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
Авангард Авангард
25 Ноября
19:00
Фенербахче Фенербахче
Виртус Болонья Виртус Болонья
25 Ноября
20:45
Аякс Аякс
Бенфика Бенфика
25 Ноября
20:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA