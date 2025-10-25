Смотреть онлайн Аль-Хазм - Аль-Наср 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Саудовская Аравия — Saudi Arabia Pro League: Аль-Хазм — Аль-Наср, 6 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе King Abdullah Sport City Stadium. Судить этот матч будет Faisal Suleiman Al-Balawi.
Превью матча Аль-Хазм — Аль-Наср
Команда Аль-Хазм в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-4. Команда Аль-Наср, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 34-8. Команда Аль-Хазм в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Аль-Наср забивает 3, пропускает 1.
Статистика матча
Статистика арбитра
Главным арбитром назначен Faisal Suleiman Al-Balawi ().
За последние 3 матчей судья показал 14 желтых карточек игрокам команд (в среднем 4.7 за матч) и 2 красных (в среднем 0.7 за матч)
В 33% (1 из 3 матчей) Faisal Suleiman Al-Balawi назначал пенальти