Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гондурас — Чемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига : Лобос УПНФМ — Genesis de Comayagua , 15 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

Превью матча Лобос УПНФМ — Genesis de Comayagua

Команда Лобос УПНФМ в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-16. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды Genesis de Comayagua, в том матче победу одержали гостьи.