29.10.2025

Смотреть онлайн Лобос УПНФМ - Genesis de Comayagua 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГондурасЧемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига: Лобос УПНФМGenesis de Comayagua, 15 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК, 15 тур
Чемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига
Лобос УПНФМ
Отменен
- : -
29 октября 2025
Genesis de Comayagua
Превью матча Лобос УПНФМ — Genesis de Comayagua

Команда Лобос УПНФМ в последних 10 матчах одержала 4 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 15-16. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 28 сентября 2025 на поле команды Genesis de Comayagua, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Лобос УПНФМ
Лобос УПНФМ
Genesis de Comayagua
Лобос УПНФМ
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
28.09.2025
Genesis de Comayagua
Genesis de Comayagua
2:3
Лобос УПНФМ
Лобос УПНФМ
Игры 15 тур
01.11.2025
Маратон
-:-
Олимпия
Отменен
31.10.2025
Виктория Ла-Сейба
-:-
Атлетико Чолома
Отменен
29.10.2025
Лобос УПНФМ
-:-
Genesis de Comayagua
Отменен
20.10.2025
Хутикальпа
0:2
Олимпия
Завершен
19.10.2025
Реал Эспана
3:0
Атлетико Чолома
Завершен
19.10.2025
Лобос УПНФМ
1:1
Платенсе Пуэрто-Кортес
Завершен
19.10.2025
Genesis de Comayagua
0:3
Маратон
Завершен
