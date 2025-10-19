Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Лобос УПНФМ - Платенсе Пуэрто-Кортес 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГондурасЧемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига: Лобос УПНФМПлатенсе Пуэрто-Кортес, 15 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Emilio Williams Agasse.

МСК, 15 тур, Стадион: Estadio Emilio Williams Agasse
Чемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига
Лобос УПНФМ
65'
85'
Завершен
1 : 1
19 октября 2025
Платенсе Пуэрто-Кортес
Счет после первого тайма 0:0
Лобос УПНФМ icon
65'
CD Platense icon
85'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Лобос УПНФМ - Угловой
14'
Угловой
Лобос УПНФМ - Угловой
15'
Угловой
Лобос УПНФМ - Угловой
26'
Угловой
Лобос УПНФМ - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
50'
Угловой
Лобос УПНФМ - Угловой
50'
Угловой
CD Platense - Угловой
55'
Угловой
CD Platense - Угловой
63'
Угловой
Лобос УПНФМ - Угловой
65'
Угловой
CD Platense - Угловой
65'
Лобос УПНФМ - 1-ый Гол
78'
Угловой
CD Platense - Угловой
79'
Угловой
CD Platense - Угловой
85'
CD Platense - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Лобос УПНФМ — Платенсе Пуэрто-Кортес

Команда Лобос УПНФМ в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-21. Команда Платенсе Пуэрто-Кортес, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 20-10. Команда Лобос УПНФМ в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Платенсе Пуэрто-Кортес забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Платенсе Пуэрто-Кортес, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Лобос УПНФМ
Лобос УПНФМ
Платенсе Пуэрто-Кортес
Лобос УПНФМ
0 побед
0 ничьих
1 победа
0%
0%
100%
11.08.2025
Платенсе Пуэрто-Кортес
Платенсе Пуэрто-Кортес
4:1
Лобос УПНФМ
Лобос УПНФМ
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Лобос УПНФМ Лобос УПНФМ
51%
Платенсе Пуэрто-Кортес Платенсе Пуэрто-Кортес
49%
Атаки
24
37
Угловые
6
5
Удары мимо ворот
3
2
Удары в створ ворот
4
5
Игры 15 тур
01.11.2025
Маратон
-:-
Олимпия
Отменен
31.10.2025
Виктория Ла-Сейба
-:-
Атлетико Чолома
Отменен
29.10.2025
Лобос УПНФМ
-:-
Genesis de Comayagua
Отменен
20.10.2025
Хутикальпа
0:2
Олимпия
Завершен
19.10.2025
Реал Эспана
3:0
Атлетико Чолома
Завершен
19.10.2025
Лобос УПНФМ
1:1
Платенсе Пуэрто-Кортес
Завершен
19.10.2025
Genesis de Comayagua
0:3
Маратон
Завершен
