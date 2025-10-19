Смотреть онлайн Лобос УПНФМ - Платенсе Пуэрто-Кортес 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гондурас — Чемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига: Лобос УПНФМ — Платенсе Пуэрто-Кортес, 15 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:15 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Emilio Williams Agasse.
Превью матча Лобос УПНФМ — Платенсе Пуэрто-Кортес
Команда Лобос УПНФМ в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-21. Команда Платенсе Пуэрто-Кортес, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 20-10. Команда Лобос УПНФМ в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Платенсе Пуэрто-Кортес забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Платенсе Пуэрто-Кортес, в том матче победу одержали хозяева.