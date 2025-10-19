Превью матча Лобос УПНФМ — Платенсе Пуэрто-Кортес

Команда Лобос УПНФМ в последних 10 матчах одержала 3 победы , 3 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 16-21. Команда Платенсе Пуэрто-Кортес, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 20-10. Команда Лобос УПНФМ в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Платенсе Пуэрто-Кортес забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Платенсе Пуэрто-Кортес, в том матче победу одержали хозяева.