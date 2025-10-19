Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Genesis de Comayagua - Маратон 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГондурасЧемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига: Genesis de ComayaguaМаратон, 15 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

МСК, 15 тур
Чемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига
Genesis de Comayagua
Завершен
0 : 3
19 октября 2025
Маратон
45+2'
83'
86'
Маратон icon
45+2'
Счет после первого тайма 0:1
Маратон icon
83'
Маратон icon
86'
Матч закончился со счётом 0:3
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Маратон - Угловой
31'
Угловой
Genesis de Comayagua - Угловой
42'
Угловой
Genesis de Comayagua - Угловой
42'
Угловой
Genesis de Comayagua - Угловой
45+2'
Угловой
Маратон - Угловой
45+2'
Маратон - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
57'
Угловой
Маратон - Угловой
60'
Угловой
Genesis de Comayagua - Угловой
69'
Угловой
Genesis de Comayagua - Угловой
79'
Угловой
Маратон - Угловой
81'
Угловой
Genesis de Comayagua - Угловой
83'
Маратон - 2-ой Гол
86'
Маратон - 3-ий Гол
90+6'
Угловой
Genesis de Comayagua - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3

Превью матча Genesis de Comayagua — Маратон

Статистика матча

Атаки
0
0
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
3
Игры 15 тур
01.11.2025
Маратон
-:-
Олимпия
Отменен
31.10.2025
Виктория Ла-Сейба
-:-
Атлетико Чолома
Отменен
29.10.2025
Лобос УПНФМ
-:-
Genesis de Comayagua
Отменен
20.10.2025
Хутикальпа
0:2
Олимпия
Завершен
19.10.2025
Реал Эспана
3:0
Атлетико Чолома
Завершен
19.10.2025
Лобос УПНФМ
1:1
Платенсе Пуэрто-Кортес
Завершен
19.10.2025
Genesis de Comayagua
0:3
Маратон
Завершен
Комментарии к матчу
