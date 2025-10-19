19.10.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Гондурас — Чемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига: Genesis de Comayagua — Маратон, 15 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .
МСК, 15 тур
Чемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига
Завершен
0 : 3
19 октября 2025
Маратон
45+2'
83'
86'
Текстовая трансляция
5'
Маратон - Угловой
31'
Genesis de Comayagua - Угловой
42'
Genesis de Comayagua - Угловой
42'
Genesis de Comayagua - Угловой
45+2'
Маратон - Угловой
45+2'
Маратон - 1-ый Гол
Счет после первого тайма 0:1
57'
Маратон - Угловой
60'
Genesis de Comayagua - Угловой
69'
Genesis de Comayagua - Угловой
79'
Маратон - Угловой
81'
Genesis de Comayagua - Угловой
83'
Маратон - 2-ой Гол
86'
Маратон - 3-ий Гол
90+6'
Genesis de Comayagua - Угловой
Матч закончился со счётом 0:3
Превью матча Genesis de Comayagua — Маратон
Статистика матча
Атаки
0
0
Угловые
7
4
Удары мимо ворот
0
0
Удары в створ ворот
0
3
