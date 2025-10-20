Превью матча Хутикальпа — Олимпия

Команда Хутикальпа в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-18. Команда Олимпия, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 20-14. Команда Хутикальпа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Олимпия забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 сентября 2025 на поле команды Хутикальпа, в том матче сыграли вничью.