20.10.2025

Смотреть онлайн Хутикальпа - Олимпия 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГондурасЧемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига: ХутикальпаОлимпия, 15 тур . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Estadio Juan Ramon Breve Vargas.

МСК, 15 тур, Стадион: Estadio Juan Ramon Breve Vargas
Чемпионат Гондураса по футболу. Национальная лига
Хутикальпа
Завершен
0 : 2
20 октября 2025
Олимпия
25'
81'
Олимпия icon
25'
Счет после первого тайма 0:1
Олимпия icon
81'
Матч закончился со счётом 0:2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Хутикальпа - Угловой
20'
Угловой
Олимпия - Угловой
25'
Олимпия - 1-ый Гол
29'
Угловой
Олимпия - Угловой
35'
Угловой
Хутикальпа - Угловой
39'
Угловой
Хутикальпа - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
52'
Угловой
Хутикальпа - Угловой
55'
Угловой
Олимпия - Угловой
55'
Угловой
Олимпия - Угловой
74'
Угловой
Олимпия - Угловой
77'
Угловой
Хутикальпа - Угловой
80'
Угловой
Хутикальпа - Угловой
81'
Олимпия - 2-ой Гол
89'
Угловой
Олимпия - Угловой
90+5'
Угловой
Хутикальпа - Угловой
Матч закончился со счётом 0:2

Превью матча Хутикальпа — Олимпия

Команда Хутикальпа в последних 10 матчах одержала 2 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 9-18. Команда Олимпия, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 20-14. Команда Хутикальпа в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Олимпия забивает 2, пропускает 1. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 сентября 2025 на поле команды Хутикальпа, в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

Хутикальпа
Хутикальпа
Олимпия
Хутикальпа
0 побед
2 ничьих
0 побед
0%
100%
0%
01.09.2025
Хутикальпа
Хутикальпа
-:-
Олимпия
Олимпия
Обзор
11.08.2025
Олимпия
Олимпия
2:2
Хутикальпа
Хутикальпа
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
Хутикальпа Хутикальпа
54%
Олимпия Олимпия
46%
Атаки
83
63
Угловые
7
6
Удары мимо ворот
4
4
Удары в створ ворот
1
3
Игры 15 тур
01.11.2025
Маратон
-:-
Олимпия
Отменен
31.10.2025
Виктория Ла-Сейба
-:-
Атлетико Чолома
Отменен
29.10.2025
Лобос УПНФМ
-:-
Genesis de Comayagua
Отменен
20.10.2025
Хутикальпа
0:2
Олимпия
Завершен
19.10.2025
Реал Эспана
3:0
Атлетико Чолома
Завершен
19.10.2025
Лобос УПНФМ
1:1
Платенсе Пуэрто-Кортес
Завершен
19.10.2025
Genesis de Comayagua
0:3
Маратон
Завершен
Комментарии к матчу
