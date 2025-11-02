Смотреть онлайн Como 1907 (W) - Venezia Women 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Italy Serie B Women: Como 1907 (W) — Venezia Women, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
Превью матча Como 1907 (W) — Venezia Women
Команда Como 1907 (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 9-1.