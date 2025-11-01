Фрибет 15000₽
01.11.2025

Смотреть онлайн Cesena (W) - Brescia (W) 01.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ИталияItaly Serie B Women: Cesena (W)Brescia (W), 7 тур . Начало встречи 01 ноября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .

МСК, 7 тур
Italy Serie B Women
Cesena (W)
Завершен
3 : 1
01 ноября 2025
Brescia (W)
Смотреть онлайн
Превью матча Cesena (W) — Brescia (W)

Команда Cesena (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 9-4. Команда Brescia (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-3. Команда Cesena (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Brescia (W) забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды Brescia (W), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Cesena (W)
Cesena (W)
Brescia (W)
Cesena (W)
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
21.09.2025
Brescia (W)
Brescia (W)
1:2
Cesena (W)
Cesena (W)
Обзор
Игры 7 тур
02.11.2025
Como 1907 (W)
3:0
Venezia Women
Завершен
02.11.2025
Vicenza (W)
0:1
Bologna (W)
Завершен
02.11.2025
SSD ACF Calcio Arezzo (W)
0:1
Академия Сан-Марино - Женщины
Завершен
02.11.2025
Freedom FC Women
1:1
Verona (W)
Завершен
01.11.2025
Cesena (W)
3:1
Brescia (W)
Завершен
01.11.2025
ASD Res Roma (W)
4:5
Frosinone (W)
Завершен
Комментарии к матчу
