Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Italy Serie B Women : Cesena (W) — Brescia (W) , 7 тур . Начало встречи 01 ноября 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .

Превью матча Cesena (W) — Brescia (W)

Команда Cesena (W) в последних 10 матчах одержала 4 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 9-4. Команда Brescia (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 4-3. Команда Cesena (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 0. Brescia (W) забивает 0, пропускает 0. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 21 сентября 2025 на поле команды Brescia (W), в том матче победу одержали гостьи.