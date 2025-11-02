Смотреть онлайн SSD ACF Calcio Arezzo (W) - Академия Сан-Марино - Женщины 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Italy Serie B Women: SSD ACF Calcio Arezzo (W) — Академия Сан-Марино - Женщины, 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
Превью матча SSD ACF Calcio Arezzo (W) — Академия Сан-Марино - Женщины
Команда SSD ACF Calcio Arezzo (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 4-5.