Смотреть онлайн Vicenza (W) - Bologna (W) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Италия — Italy Serie B Women: Vicenza (W) — Bologna (W), 7 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:30 по московскому времени .
Превью матча Vicenza (W) — Bologna (W)
Команда Vicenza (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-7. Команда Bologna (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 7-6. Команда Vicenza (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Bologna (W) забивает 1, пропускает 1.