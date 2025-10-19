Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Sporting JAX (W) - Tampa Bay Sun (W) 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA USL Super League Women: Sporting JAX (W)Tampa Bay Sun (W), 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

МСК, 1 тур
USA USL Super League Women
Sporting JAX (W)
83'
Завершен
1 : 1
19 октября 2025
Tampa Bay Sun (W)
18'
Смотреть онлайн
Tampa Bay Sun (W) icon
18'
Счет после первого тайма 0:1
Sporting JAX (W) icon
83'
Матч закончился со счётом 1:1
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Sporting JAX (W) - Угловой
6'
Угловой
Tampa Bay Sun (W) - Угловой
6'
Угловой
Tampa Bay Sun (W) - Угловой
11'
Угловой
Tampa Bay Sun (W) - Угловой
18'
Tampa Bay Sun (W) - 1-ый Гол
25'
Угловой
Tampa Bay Sun (W) - Угловой
25'
Угловой
Tampa Bay Sun (W) - Угловой
33'
Угловой
Sporting JAX (W) - Угловой
39'
Угловой
Sporting JAX (W) - Угловой
40'
Угловой
Sporting JAX (W) - Угловой
44'
Угловой
Sporting JAX (W) - Угловой
45+1'
Угловой
Tampa Bay Sun (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
81'
Угловой
Sporting JAX (W) - Угловой
83'
Sporting JAX (W) - 2-ой Гол
85'
Угловой
Sporting JAX (W) - Угловой
86'
Угловой
Sporting JAX (W) - Угловой
90'
Угловой
Sporting JAX (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1

Превью матча Sporting JAX (W) — Tampa Bay Sun (W)

Команда Sporting JAX (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-11. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Tampa Bay Sun (W), в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Sporting JAX (W)
Sporting JAX (W)
Tampa Bay Sun (W)
Sporting JAX (W)
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
31.08.2025
Tampa Bay Sun (W)
Tampa Bay Sun (W)
2:3
Sporting JAX (W)
Sporting JAX (W)
Обзор

Статистика матча

Атаки
162
67
Угловые
9
6
Удары мимо ворот
12
2
Удары в створ ворот
2
3
Игры 1 тур
13.11.2025
DC Power (W)
3:1
Fort Lauderdale Utd (W)
Завершен
09.11.2025
Spokane Zephyr (W)
0:1
Tampa Bay Sun (W)
Завершен
09.11.2025
Carolina Ascent (W)
0:1
Fort Lauderdale Utd (W)
Завершен
09.11.2025
Dallas Trinity (W)
0:2
Sporting JAX (W)
Завершен
08.11.2025
Brooklyn (W)
1:0
DC Power (W)
Завершен
01.11.2025
Lexington SC (W)
4:2
Sporting JAX (W)
Завершен
31.10.2025
Spokane Zephyr (W)
1:2
Carolina Ascent (W)
Завершен
23.10.2025
Sporting JAX (W)
-:-
Fort Lauderdale Utd (W)
Отложен
23.10.2025
Tampa Bay Sun (W)
-:-
Lexington SC (W)
Отложен
22.10.2025
DC Power (W)
-:-
Carolina Ascent (W)
Отложен
19.10.2025
DC Power (W)
1:1
Spokane Zephyr (W)
Завершен
19.10.2025
Sporting JAX (W)
1:1
Tampa Bay Sun (W)
Завершен
19.10.2025
Brooklyn (W)
1:2
Carolina Ascent (W)
Завершен
17.10.2025
Fort Lauderdale Utd (W)
-:-
Tampa Bay Sun (W)
Отложен
17.10.2025
Lexington SC (W)
5:1
Fort Lauderdale Utd (W)
Завершен
15.10.2025
DC Power (W)
0:1
Sporting JAX (W)
Завершен
13.10.2025
Spokane Zephyr (W)
2:0
Dallas Trinity (W)
Завершен
12.10.2025
Brooklyn (W)
2:2
Tampa Bay Sun (W)
Завершен
11.10.2025
Lexington SC (W)
1:1
Carolina Ascent (W)
Завершен
05.10.2025
Spokane Zephyr (W)
0:0
Lexington SC (W)
Завершен
28.09.2025
Brooklyn (W)
1:2
Fort Lauderdale Utd (W)
Отменен
28.09.2025
Carolina Ascent (W)
3:4
Sporting JAX (W)
Завершен
27.09.2025
Lexington SC (W)
6:1
Dallas Trinity (W)
Завершен
21.09.2025
Tampa Bay Sun (W)
1:1
Dallas Trinity (W)
Завершен
21.09.2025
Lexington SC (W)
0:0
Spokane Zephyr (W)
Завершен
19.09.2025
DC Power (W)
2:2
Brooklyn (W)
Завершен
14.09.2025
Spokane Zephyr (W)
2:0
Tampa Bay Sun (W)
Завершен
14.09.2025
Fort Lauderdale Utd (W)
4:1
Dallas Trinity (W)
Завершен
14.09.2025
Sporting JAX (W)
2:2
Carolina Ascent (W)
Завершен
07.09.2025
Lexington SC (W)
2:0
Brooklyn (W)
Завершен
07.09.2025
Spokane Zephyr (W)
0:1
Fort Lauderdale Utd (W)
Завершен
07.09.2025
Sporting JAX (W)
0:1
Dallas Trinity (W)
Завершен
07.09.2025
Carolina Ascent (W)
2:2
Tampa Bay Sun (W)
Завершен
Комментарии к матчу
