Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA USL Super League Women : Sporting JAX (W) — Tampa Bay Sun (W) , 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Sporting JAX (W) — Tampa Bay Sun (W)

Команда Sporting JAX (W) в последних 10 матчах одержала 3 победы , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-11. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды Tampa Bay Sun (W), в том матче победу одержали гостьи.