Смотреть онлайн Brooklyn (W) - Carolina Ascent (W) 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA USL Super League Women: Brooklyn (W) — Carolina Ascent (W), 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
Превью матча Brooklyn (W) — Carolina Ascent (W)
Команда Brooklyn (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-8.