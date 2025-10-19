Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Brooklyn (W) - Carolina Ascent (W) 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA USL Super League Women: Brooklyn (W)Carolina Ascent (W), 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
USA USL Super League Women
Brooklyn (W)
68'
Завершен
1 : 2
19 октября 2025
Carolina Ascent (W)
24'
56'
Carolina Ascent (W) icon
24'
Счет после первого тайма 0:1
Carolina Ascent (W) icon
56'
Brooklyn (W) icon
68'
Матч закончился со счётом 1:2
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Carolina Ascent (W) - Угловой
9'
Угловой
Brooklyn (W) - Угловой
24'
Carolina Ascent (W) - 1-ый Гол
26'
Угловой
Carolina Ascent (W) - Угловой
27'
Угловой
Carolina Ascent (W) - Угловой
33'
Угловой
Carolina Ascent (W) - Угловой
36'
Угловой
Brooklyn (W) - Угловой
39'
Угловой
Carolina Ascent (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:1
56'
Carolina Ascent (W) - 2-ой Гол
68'
Brooklyn (W) - 3-ий Гол
73'
Угловой
Brooklyn (W) - Угловой
81'
Угловой
Carolina Ascent (W) - Угловой
Матч закончился со счётом 1:2

Превью матча Brooklyn (W) — Carolina Ascent (W)

Команда Brooklyn (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 6-8.

Статистика матча

Владение мячом
Brooklyn (W) Brooklyn (W)
59%
Carolina Ascent (W) Carolina Ascent (W)
41%
Атаки
143
171
Угловые
3
6
Удары мимо ворот
5
7
Удары в створ ворот
2
3
Игры 1 тур
13.11.2025
DC Power (W)
3:1
Fort Lauderdale Utd (W)
Завершен
09.11.2025
Spokane Zephyr (W)
0:1
Tampa Bay Sun (W)
Завершен
09.11.2025
Carolina Ascent (W)
0:1
Fort Lauderdale Utd (W)
Завершен
09.11.2025
Dallas Trinity (W)
0:2
Sporting JAX (W)
Завершен
08.11.2025
Brooklyn (W)
1:0
DC Power (W)
Завершен
01.11.2025
Lexington SC (W)
4:2
Sporting JAX (W)
Завершен
31.10.2025
Spokane Zephyr (W)
1:2
Carolina Ascent (W)
Завершен
23.10.2025
Sporting JAX (W)
-:-
Fort Lauderdale Utd (W)
Отложен
23.10.2025
Tampa Bay Sun (W)
-:-
Lexington SC (W)
Отложен
22.10.2025
DC Power (W)
-:-
Carolina Ascent (W)
Отложен
19.10.2025
DC Power (W)
1:1
Spokane Zephyr (W)
Завершен
19.10.2025
Sporting JAX (W)
1:1
Tampa Bay Sun (W)
Завершен
19.10.2025
Brooklyn (W)
1:2
Carolina Ascent (W)
Завершен
17.10.2025
Fort Lauderdale Utd (W)
-:-
Tampa Bay Sun (W)
Отложен
17.10.2025
Lexington SC (W)
5:1
Fort Lauderdale Utd (W)
Завершен
15.10.2025
DC Power (W)
0:1
Sporting JAX (W)
Завершен
13.10.2025
Spokane Zephyr (W)
2:0
Dallas Trinity (W)
Завершен
12.10.2025
Brooklyn (W)
2:2
Tampa Bay Sun (W)
Завершен
11.10.2025
Lexington SC (W)
1:1
Carolina Ascent (W)
Завершен
05.10.2025
Spokane Zephyr (W)
0:0
Lexington SC (W)
Завершен
28.09.2025
Brooklyn (W)
1:2
Fort Lauderdale Utd (W)
Отменен
28.09.2025
Carolina Ascent (W)
3:4
Sporting JAX (W)
Завершен
27.09.2025
Lexington SC (W)
6:1
Dallas Trinity (W)
Завершен
21.09.2025
Tampa Bay Sun (W)
1:1
Dallas Trinity (W)
Завершен
21.09.2025
Lexington SC (W)
0:0
Spokane Zephyr (W)
Завершен
19.09.2025
DC Power (W)
2:2
Brooklyn (W)
Завершен
14.09.2025
Spokane Zephyr (W)
2:0
Tampa Bay Sun (W)
Завершен
14.09.2025
Fort Lauderdale Utd (W)
4:1
Dallas Trinity (W)
Завершен
14.09.2025
Sporting JAX (W)
2:2
Carolina Ascent (W)
Завершен
07.09.2025
Lexington SC (W)
2:0
Brooklyn (W)
Завершен
07.09.2025
Spokane Zephyr (W)
0:1
Fort Lauderdale Utd (W)
Завершен
07.09.2025
Sporting JAX (W)
0:1
Dallas Trinity (W)
Завершен
07.09.2025
Carolina Ascent (W)
2:2
Tampa Bay Sun (W)
Завершен
