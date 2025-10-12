Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA USL Super League Women : Brooklyn (W) — Tampa Bay Sun (W) , 1 тур . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Brooklyn (W) — Tampa Bay Sun (W)

Команда Brooklyn (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 1 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 4-6. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 24 августа 2025 на поле команды Brooklyn (W), в том матче победу одержали хозяева.