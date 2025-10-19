Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн DC Power (W) - Spokane Zephyr (W) 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA USL Super League Women: DC Power (W)Spokane Zephyr (W), 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК, 1 тур
USA USL Super League Women
DC Power (W)
90+6'
Завершен
1 : 1
19 октября 2025
Spokane Zephyr (W)
52'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0 : 0,1
Spokane Zephyr (W) icon
52'
DC Power (W) icon
90+6'
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,1
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Spokane Zephyr (W) - Угловой
25'
Угловой
DC Power (W) - Угловой
26'
Угловой
DC Power (W) - Угловой
27'
Угловой
DC Power (W) - Угловой
35'
Угловой
DC Power (W) - Угловой
39'
Угловой
Spokane Zephyr (W) - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 0,1
48'
Угловой
Spokane Zephyr (W) - Угловой
52'
Spokane Zephyr (W) - 1-ый Гол
59'
Угловой
DC Power (W) - Угловой
61'
Угловой
DC Power (W) - Угловой
64'
Угловой
DC Power (W) - Угловой
65'
Угловой
DC Power (W) - Угловой
68'
Угловой
DC Power (W) - Угловой
68'
Угловой
DC Power (W) - Угловой
70'
Угловой
Spokane Zephyr (W) - Угловой
76'
Угловой
Spokane Zephyr (W) - Угловой
90+6'
DC Power (W) - 2-ой Гол
Матч закончился со счётом 1:1 : 0,1

Превью матча DC Power (W) — Spokane Zephyr (W)

Команда DC Power (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 7-6. Команда Spokane Zephyr (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-5. Команда DC Power (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Spokane Zephyr (W) забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды DC Power (W), в том матче сыграли вничью.

История последних встреч

DC Power (W)
DC Power (W)
Spokane Zephyr (W)
DC Power (W)
0 побед
1 ничья
0 побед
0%
100%
0%
31.08.2025
DC Power (W)
DC Power (W)
2:2
Spokane Zephyr (W)
Spokane Zephyr (W)
Обзор

Статистика матча

Владение мячом
DC Power (W) DC Power (W)
50%
Spokane Zephyr (W) Spokane Zephyr (W)
50%
Атаки
126
96
Угловые
10
5
Удары мимо ворот
5
2
Удары в створ ворот
5
3
Игры 1 тур
13.11.2025
DC Power (W)
3:1
Fort Lauderdale Utd (W)
Завершен
09.11.2025
Spokane Zephyr (W)
0:1
Tampa Bay Sun (W)
Завершен
09.11.2025
Carolina Ascent (W)
0:1
Fort Lauderdale Utd (W)
Завершен
09.11.2025
Dallas Trinity (W)
0:2
Sporting JAX (W)
Завершен
08.11.2025
Brooklyn (W)
1:0
DC Power (W)
Завершен
01.11.2025
Lexington SC (W)
4:2
Sporting JAX (W)
Завершен
31.10.2025
Spokane Zephyr (W)
1:2
Carolina Ascent (W)
Завершен
23.10.2025
Sporting JAX (W)
-:-
Fort Lauderdale Utd (W)
Отложен
23.10.2025
Tampa Bay Sun (W)
-:-
Lexington SC (W)
Отложен
22.10.2025
DC Power (W)
-:-
Carolina Ascent (W)
Отложен
19.10.2025
DC Power (W)
1:1
Spokane Zephyr (W)
Завершен
19.10.2025
Sporting JAX (W)
1:1
Tampa Bay Sun (W)
Завершен
19.10.2025
Brooklyn (W)
1:2
Carolina Ascent (W)
Завершен
17.10.2025
Fort Lauderdale Utd (W)
-:-
Tampa Bay Sun (W)
Отложен
17.10.2025
Lexington SC (W)
5:1
Fort Lauderdale Utd (W)
Завершен
15.10.2025
DC Power (W)
0:1
Sporting JAX (W)
Завершен
13.10.2025
Spokane Zephyr (W)
2:0
Dallas Trinity (W)
Завершен
12.10.2025
Brooklyn (W)
2:2
Tampa Bay Sun (W)
Завершен
11.10.2025
Lexington SC (W)
1:1
Carolina Ascent (W)
Завершен
05.10.2025
Spokane Zephyr (W)
0:0
Lexington SC (W)
Завершен
28.09.2025
Brooklyn (W)
1:2
Fort Lauderdale Utd (W)
Отменен
28.09.2025
Carolina Ascent (W)
3:4
Sporting JAX (W)
Завершен
27.09.2025
Lexington SC (W)
6:1
Dallas Trinity (W)
Завершен
21.09.2025
Tampa Bay Sun (W)
1:1
Dallas Trinity (W)
Завершен
21.09.2025
Lexington SC (W)
0:0
Spokane Zephyr (W)
Завершен
19.09.2025
DC Power (W)
2:2
Brooklyn (W)
Завершен
14.09.2025
Spokane Zephyr (W)
2:0
Tampa Bay Sun (W)
Завершен
14.09.2025
Fort Lauderdale Utd (W)
4:1
Dallas Trinity (W)
Завершен
14.09.2025
Sporting JAX (W)
2:2
Carolina Ascent (W)
Завершен
07.09.2025
Lexington SC (W)
2:0
Brooklyn (W)
Завершен
07.09.2025
Spokane Zephyr (W)
0:1
Fort Lauderdale Utd (W)
Завершен
07.09.2025
Sporting JAX (W)
0:1
Dallas Trinity (W)
Завершен
07.09.2025
Carolina Ascent (W)
2:2
Tampa Bay Sun (W)
Завершен
Комментарии к матчу
