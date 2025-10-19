Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира USA USL Super League Women : DC Power (W) — Spokane Zephyr (W) , 1 тур . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча DC Power (W) — Spokane Zephyr (W)

Команда DC Power (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 7-6. Команда Spokane Zephyr (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 7-5. Команда DC Power (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Spokane Zephyr (W) забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 31 августа 2025 на поле команды DC Power (W), в том матче сыграли вничью.