Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
25.10.2025

Смотреть онлайн Modern Sport FC - Мокавлун 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕгипетЧемпионат Египта по футболу. Премьер-лига: Modern Sport FCМокавлун, 12 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК, 12 тур
Чемпионат Египта по футболу. Премьер-лига
Modern Sport FC
50'
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
Мокавлун
74'
87'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Счет после первого тайма 0:0 : 2,6
Modern Sport FC icon
50'
Мокавлун icon
74'
Мокавлун icon
87'
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,6
Текстовая трансляция
6'
Угловой
Мокавлун - Угловой
6'
Угловой
Мокавлун - Угловой
9'
Угловой
Modern Sport FC - Угловой
13'
Угловой
Мокавлун - Угловой
25'
Угловой
Modern Sport FC - Угловой
30'
Угловой
Modern Sport FC - Угловой
36'
Угловой
Мокавлун - Угловой
39'
Угловой
Мокавлун - Угловой
40'
Угловой
Мокавлун - Угловой
45+2'
Угловой
Modern Sport FC - Угловой
45+3'
Угловой
Modern Sport FC - Угловой
45+4'
Угловой
Modern Sport FC - Угловой
Счет после первого тайма 0:0 : 2,6
50'
Modern Sport FC - 1-ый Гол
58'
Угловой
Мокавлун - Угловой
66'
Угловой
Мокавлун - Угловой
67'
Угловой
Мокавлун - Угловой
68'
Угловой
Мокавлун - Угловой
74'
Мокавлун - 2-ой Гол
82'
Угловой
Modern Sport FC - Угловой
87'
Мокавлун - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 1:2 : 2,6

Превью матча Modern Sport FC — Мокавлун

Команда Modern Sport FC в последних 10 матчах одержала 3 победы , 4 раза сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 11-11.

Статистика матча

Владение мячом
Modern Sport FC Modern Sport FC
48%
Мокавлун Мокавлун
52%
Атаки
72
79
Угловые
7
10
Удары мимо ворот
4
6
Удары в створ ворот
1
4
Игры 12 тур
30.10.2025
Национальный банк Египта
1:1
Замалек
Завершен
29.10.2025
Петрожет
1:1
Аль-Ахли Каир
Завершен
29.10.2025
Энппи
-:-
Пирамидс
Отложен
27.10.2025
Аль Иттихад
1:2
Вади Дегла
Завершен
27.10.2025
Смоуха
0:1
Эль Гоуна
Завершен
26.10.2025
ФК Фарко
1:0
Исмаили
Завершен
26.10.2025
Тала Аль Гаиш
2:2
ЗЕД ФК
Завершен
26.10.2025
Кахраба Аласмалия
0:1
Керамика Барановка
Завершен
25.10.2025
Modern Sport FC
1:2
Мокавлун
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
ПСЖ ПСЖ
Хавре Хавре
22 Ноября
23:05
Бернли Бернли
Челси Челси
22 Ноября
15:30
Ньюкасл Ньюкасл
Манчестер Сити Манчестер Сити
22 Ноября
20:30
Фиорентина Фиорентина
Ювентус Ювентус
22 Ноября
20:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
ВФБ Штутгарт ВФБ Штутгарт
22 Ноября
17:30
Барселона Барселона
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
22 Ноября
18:15
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
СК Фрайбург СК Фрайбург
22 Ноября
17:30
Локомотив Локомотив
Амур Амур
22 Ноября
17:00
Динамо Минск Динамо Минск
Спартак Спартак
22 Ноября
17:10
Наполи Наполи
Аталанта Аталанта
22 Ноября
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA