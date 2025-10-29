Смотреть онлайн Петрожет - Аль-Ахли Каир 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Египет — Чемпионат Египта по футболу. Премьер-лига: Петрожет — Аль-Ахли Каир, 12 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Суэц.