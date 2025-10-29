Фрибет 15000₽
29.10.2025

Смотреть онлайн Петрожет - Аль-Ахли Каир 29.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕгипетЧемпионат Египта по футболу. Премьер-лига: ПетрожетАль-Ахли Каир, 12 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Суэц.

МСК, 12 тур, Стадион: Суэц
Чемпионат Египта по футболу. Премьер-лига
Петрожет
11'
Завершен
1 : 1
29 октября 2025
Аль-Ахли Каир
61'
Смотреть онлайн
Петрожет icon
11'
Счет после первого тайма 1:0 : 7,1
Аль-Ахли Каир icon
61'
Матч закончился со счётом 1:1 : 7,1
Текстовая трансляция
11'
Петрожет - 1-ый Гол
35'
Угловой
Аль-Ахли Каир - Угловой
38'
Угловой
Аль-Ахли Каир - Угловой
Счет после первого тайма 1:0 : 7,1
48'
Угловой
Аль-Ахли Каир - Угловой
51'
Угловой
Аль-Ахли Каир - Угловой
58'
Угловой
Петрожет - Угловой
59'
Угловой
Аль-Ахли Каир - Угловой
60'
Угловой
Аль-Ахли Каир - Угловой
61'
Аль-Ахли Каир - 2-ой Гол
69'
Угловой
Аль-Ахли Каир - Угловой
69'
Угловой
Аль-Ахли Каир - Угловой
70'
Угловой
Аль-Ахли Каир - Угловой
73'
Угловой
Аль-Ахли Каир - Угловой
73'
Угловой
Аль-Ахли Каир - Угловой
85'
Угловой
Аль-Ахли Каир - Угловой
90'
Угловой
Аль-Ахли Каир - Угловой
90+1'
Угловой
Аль-Ахли Каир - Угловой
90+8'
Угловой
Аль-Ахли Каир - Угловой
Матч закончился со счётом 1:1 : 7,1

Превью матча Петрожет — Аль-Ахли Каир

Команда Петрожет в последних 10 матчах одержала 3 победы , 5 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 8-10. Команда Аль-Ахли Каир, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,4 матча завершила вничью и потерпела 1 поражение с разницей мячей 21-15. Команда Петрожет в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Аль-Ахли Каир забивает 2, пропускает 2.

Статистика матча

Владение мячом
Петрожет Петрожет
20%
Аль-Ахли Каир Аль-Ахли Каир
80%
Атаки
77
126
Угловые
1
15
Удары мимо ворот
7
12
Удары в створ ворот
1
3
Игры 12 тур
30.10.2025
Национальный банк Египта
1:1
Замалек
Завершен
29.10.2025
Петрожет
1:1
Аль-Ахли Каир
Завершен
29.10.2025
Энппи
-:-
Пирамидс
Отложен
27.10.2025
Аль Иттихад
1:2
Вади Дегла
Завершен
27.10.2025
Смоуха
0:1
Эль Гоуна
Завершен
26.10.2025
ФК Фарко
1:0
Исмаили
Завершен
26.10.2025
Тала Аль Гаиш
2:2
ЗЕД ФК
Завершен
26.10.2025
Кахраба Аласмалия
0:1
Керамика Барановка
Завершен
25.10.2025
Modern Sport FC
1:2
Мокавлун
Завершен
