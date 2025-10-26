Смотреть онлайн Тала Аль Гаиш - ЗЕД ФК 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Египет — Чемпионат Египта по футболу. Премьер-лига: Тала Аль Гаиш — ЗЕД ФК, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе El Mahalla Stadium.
Превью матча Тала Аль Гаиш — ЗЕД ФК
Команда Тала Аль Гаиш в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 2-12. Команда ЗЕД ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-6. Команда Тала Аль Гаиш в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. ЗЕД ФК забивает 1, пропускает 1.