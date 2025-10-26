Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Тала Аль Гаиш - ЗЕД ФК 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕгипетЧемпионат Египта по футболу. Премьер-лига: Тала Аль ГаишЗЕД ФК, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени и пройдет на стадионе El Mahalla Stadium.

МСК, 12 тур, Стадион: El Mahalla Stadium
Чемпионат Египта по футболу. Премьер-лига
Тала Аль Гаиш
8'
38'
Завершен
2 : 2
26 октября 2025
ЗЕД ФК
35'
90+4'
Тала Аль Гаиш icon
8'
ZED FC icon
35'
Тала Аль Гаиш icon
38'
Счет после первого тайма 2:1 : 3,2
ZED FC icon
90+4'
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,2
Текстовая трансляция
8'
Тала Аль Гаиш - 1-ый Гол
11'
Угловой
Тала Аль Гаиш - Угловой
26'
Угловой
Тала Аль Гаиш - Угловой
35'
ZED FC - 2-ой Гол
38'
Тала Аль Гаиш - 3-ий Гол
42'
Угловой
Тала Аль Гаиш - Угловой
Счет после первого тайма 2:1 : 3,2
47'
Угловой
Тала Аль Гаиш - Угловой
51'
Угловой
ZED FC - Угловой
59'
Угловой
Тала Аль Гаиш - Угловой
73'
Угловой
ZED FC - Угловой
84'
Угловой
ZED FC - Угловой
90+1'
Угловой
ZED FC - Угловой
90+4'
ZED FC - 4-ый Гол
Матч закончился со счётом 2:2 : 3,2

Превью матча Тала Аль Гаиш — ЗЕД ФК

Команда Тала Аль Гаиш в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 2-12. Команда ЗЕД ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-6. Команда Тала Аль Гаиш в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. ЗЕД ФК забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Владение мячом
Тала Аль Гаиш Тала Аль Гаиш
34%
ЗЕД ФК ЗЕД ФК
66%
Атаки
82
112
Угловые
5
4
Удары мимо ворот
11
3
Удары в створ ворот
5
4
