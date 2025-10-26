Превью матча Тала Аль Гаиш — ЗЕД ФК

Команда Тала Аль Гаиш в последних 10 матчах одержала 2 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 6 матчей с разницей мячей 2-12. Команда ЗЕД ФК, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 7-6. Команда Тала Аль Гаиш в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 1. ЗЕД ФК забивает 1, пропускает 1.