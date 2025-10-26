Смотреть онлайн Кахраба Аласмалия - Керамика Барановка 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Египет — Чемпионат Египта по футболу. Премьер-лига: Кахраба Аласмалия — Керамика Барановка, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .
Превью матча Кахраба Аласмалия — Керамика Барановка
Команда Кахраба Аласмалия в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-14. Команда Керамика Барановка, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-4. Команда Кахраба Аласмалия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Керамика Барановка забивает 1, пропускает 0.