26.10.2025

Смотреть онлайн Кахраба Аласмалия - Керамика Барановка 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЕгипетЧемпионат Египта по футболу. Премьер-лига: Кахраба АласмалияКерамика Барановка, 12 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 12 тур
Чемпионат Египта по футболу. Премьер-лига
Кахраба Аласмалия
Завершен
0 : 1
26 октября 2025
Керамика Барановка
58'
Смотреть онлайн
Счет после первого тайма 0:0
Керамика Барановка icon
58'
Матч закончился со счётом 0:1
Текстовая трансляция
39'
Угловой
Керамика Барановка - Угловой
Счет после первого тайма 0:0
58'
Керамика Барановка - 1-ый Гол
68'
Угловой
Кахраба Аласмалия - Угловой
70'
Угловой
Кахраба Аласмалия - Угловой
71'
Угловой
Кахраба Аласмалия - Угловой
71'
Угловой
Кахраба Аласмалия - Угловой
79'
Угловой
Кахраба Аласмалия - Угловой
83'
Угловой
Кахраба Аласмалия - Угловой
90+8'
Угловой
Керамика Барановка - Угловой
Матч закончился со счётом 0:1

Превью матча Кахраба Аласмалия — Керамика Барановка

Команда Кахраба Аласмалия в последних 10 матчах одержала 4 победы , 2 раза сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 11-14. Команда Керамика Барановка, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз ,1 матч завершила вничью и потерпела 2 поражения с разницей мячей 12-4. Команда Кахраба Аласмалия в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Керамика Барановка забивает 1, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Кахраба Аласмалия Кахраба Аласмалия
33%
Керамика Барановка Керамика Барановка
67%
Атаки
77
89
Угловые
6
2
Удары мимо ворот
7
2
Удары в створ ворот
4
8
Игры 12 тур
30.10.2025
Национальный банк Египта
1:1
Замалек
Завершен
29.10.2025
Петрожет
1:1
Аль-Ахли Каир
Завершен
29.10.2025
Энппи
-:-
Пирамидс
Отложен
27.10.2025
Аль Иттихад
1:2
Вади Дегла
Завершен
27.10.2025
Смоуха
0:1
Эль Гоуна
Завершен
26.10.2025
ФК Фарко
1:0
Исмаили
Завершен
26.10.2025
Тала Аль Гаиш
2:2
ЗЕД ФК
Завершен
26.10.2025
Кахраба Аласмалия
0:1
Керамика Барановка
Завершен
25.10.2025
Modern Sport FC
1:2
Мокавлун
Завершен
