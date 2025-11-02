Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Reims (W) - Guingamp (W) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира France Division 2 Women: Reims (W)Guingamp (W), 6 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Огюст Делон.

МСК, 6 тур, Стадион: Стад Огюст Делон
France Division 2 Women
Reims (W)
12'
30'
Отменен
2 : 1
02 ноября 2025
Guingamp (W)
53'
Reims (W) icon
12'
Reims (W) icon
30'
Счет после первого тайма 2:0 : 1,1
Guingamp (W) icon
53'
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Guingamp (W) - Угловой
9'
Угловой
Reims (W) - Угловой
12'
Reims (W) - 1-ый Гол
22'
Угловой
Reims (W) - Угловой
22'
Угловой
Reims (W) - Угловой
30'
Reims (W) - 2-ой Гол
46'
Угловой
Reims (W) - Угловой
53'
Guingamp (W) - 3-ий Гол
80'
Угловой
Guingamp (W) - Угловой

Превью матча Reims (W) — Guingamp (W)

Команда Reims (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-4.

Статистика матча

Владение мячом
Reims (W) Reims (W)
56%
Guingamp (W) Guingamp (W)
44%
Атаки
59
40
Угловые
4
2
Удары мимо ворот
11
2
Удары в створ ворот
3
2
Комментарии к матчу
