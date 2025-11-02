Смотреть онлайн Reims (W) - Guingamp (W) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира France Division 2 Women: Reims (W) — Guingamp (W), 6 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 16:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Стад Огюст Делон.
Превью матча Reims (W) — Guingamp (W)
Команда Reims (W) в последних 10 матчах одержала 1 победа , 0 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 2-4.