Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира France Division 2 Women : Grenoble Foot 38 (W) — Metz (W) , 6 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

Превью матча Grenoble Foot 38 (W) — Metz (W)

Команда Grenoble Foot 38 (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-5. Команда Metz (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-0. Команда Grenoble Foot 38 (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Metz (W) забивает 0, пропускает 0.