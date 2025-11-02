Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Grenoble Foot 38 (W) - Metz (W) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира France Division 2 Women: Grenoble Foot 38 (W)Metz (W), 6 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени .

МСК, 6 тур
France Division 2 Women
Grenoble Foot 38 (W)
Отменен
0 : 1
02 ноября 2025
Metz (W)
4'
Metz (W) icon
4'
Счет после первого тайма 0:1 : 1,0
Текстовая трансляция
4'
Угловой
Metz (W) - Угловой
4'
Metz (W) - 1-ый Гол
10'
Угловой
Metz (W) - Угловой
21'
Угловой
Metz (W) - Угловой
31'
Угловой
Grenoble Claix Women - Угловой
Счет после первого тайма 0:1 : 1,0

Превью матча Grenoble Foot 38 (W) — Metz (W)

Команда Grenoble Foot 38 (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 2 матча с разницей мячей 5-5. Команда Metz (W), сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 2-0. Команда Grenoble Foot 38 (W) в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Metz (W) забивает 0, пропускает 0.

Статистика матча

Владение мячом
Grenoble Foot 38 (W) Grenoble Foot 38 (W)
31%
Metz (W) Metz (W)
69%
Атаки
43
64
Угловые
1
3
Удары мимо ворот
0
2
Удары в створ ворот
0
2
Игры 6 тур
02.11.2025
Lille (W)
0:0
Le Mans (W)
Отменен
02.11.2025
Grenoble Foot 38 (W)
0:1
Metz (W)
Отменен
02.11.2025
Reims (W)
2:1
Guingamp (W)
Отменен
02.11.2025
Saint Malo (W)
2:6
Toulouse (W)
Завершен
02.11.2025
Rodez AF (W)
0:1
Auxerre (W)
Завершен
02.11.2025
Thonon Evian FC (W)
-:-
Nice (W)
Отменен
Комментарии к матчу
