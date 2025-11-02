Фрибет 15000₽
02.11.2025

Смотреть онлайн Rodez AF (W) - Auxerre (W) 02.11.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира France Division 2 Women: Rodez AF (W)Auxerre (W), 6 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stade de Vabre.

МСК, 6 тур, Стадион: Stade de Vabre
France Division 2 Women
Rodez AF (W)
Завершен
0 : 1
02 ноября 2025
Auxerre (W)
Смотреть онлайн
Превью матча Rodez AF (W) — Auxerre (W)

Игры 6 тур
02.11.2025
Lille (W)
0:0
Le Mans (W)
Отменен
02.11.2025
Grenoble Foot 38 (W)
0:1
Metz (W)
Отменен
02.11.2025
Reims (W)
2:1
Guingamp (W)
Отменен
02.11.2025
Saint Malo (W)
2:6
Toulouse (W)
Завершен
02.11.2025
Rodez AF (W)
0:1
Auxerre (W)
Завершен
02.11.2025
Thonon Evian FC (W)
-:-
Nice (W)
Отменен
Комментарии к матчу
