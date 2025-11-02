Смотреть онлайн Lille (W) - Le Mans (W) 02.11.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира France Division 2 Women: Lille (W) — Le Mans (W), 6 тур . Начало встречи 02 ноября 2025 запланировано на 17:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadium Lille Metropole.
Превью матча Lille (W) — Le Mans (W)
Команда Lille (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 0 матчей с разницей мячей 4-2. Команда Le Mans (W), сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,0 матчей завершила вничью и потерпела 0 поражений с разницей мячей 7-1. Команда Lille (W) в среднем забивает 0 гола за игру, пропускает 0. Le Mans (W) забивает 1, пропускает 0.