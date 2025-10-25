Смотреть онлайн Cruz Azul U21 - Monterrey U21 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico U21 League: Cruz Azul U21 — Monterrey U21, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча Cruz Azul U21 — Monterrey U21
Команда Cruz Azul U21 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-13. Команда Monterrey U21, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-11. Команда Cruz Azul U21 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Monterrey U21 забивает 1, пропускает 1.