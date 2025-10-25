Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Cruz Azul U21 - Monterrey U21 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico U21 League: Cruz Azul U21Monterrey U21, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 15 тур
Mexico U21 League
Cruz Azul U21
6'
Завершен
2 : 1
25 октября 2025
Monterrey U21
45+1'
Cruz Azul U21 icon
6'
Monterrey U21 icon
45+1'
Счет после первого тайма 1:1 : 1,2
Текстовая трансляция
2'
Угловой
Monterrey U21 - Угловой
6'
Угловой
Cruz Azul U21 - Угловой
6'
Cruz Azul U21 - 1-ый Гол
45+1'
Monterrey U21 - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 1:1 : 1,2
46'
Угловой
Cruz Azul U21 - Угловой
49'
Угловой
Cruz Azul U21 - Угловой
69'
Угловой
Cruz Azul U21 - Угловой
69'
Угловой
Cruz Azul U21 - Угловой
77'
Угловой
Cruz Azul U21 - Угловой
83'
Угловой
Monterrey U21 - Угловой
85'
Угловой
Cruz Azul U21 - Угловой
88'
Угловой
Cruz Azul U21 - Угловой
90+2'
Угловой
Cruz Azul U21 - Угловой
90+3'
Угловой
Cruz Azul U21 - Угловой

Превью матча Cruz Azul U21 — Monterrey U21

Команда Cruz Azul U21 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 2 раза сыграла вничью и проиграла 3 матча с разницей мячей 17-13. Команда Monterrey U21, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 10-11. Команда Cruz Azul U21 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Monterrey U21 забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
101
69
Угловые
8
2
Удары мимо ворот
9
5
Удары в створ ворот
9
3
Игры 15 тур
26.10.2025
Santos Laguna U21
3:0
Queretaro U21
Завершен
26.10.2025
Atletico San Luis U21
2:1
Necaxa U21
Завершен
25.10.2025
Cruz Azul U21
2:1
Monterrey U21
Завершен
25.10.2025
Tigres UANL U21
3:0
Tijuana U21
Завершен
Комментарии к матчу
