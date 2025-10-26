Смотреть онлайн Atletico San Luis U21 - Necaxa U21 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico U21 League: Atletico San Luis U21 — Necaxa U21, 15 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .
Превью матча Atletico San Luis U21 — Necaxa U21
Команда Atletico San Luis U21 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 14-21. Команда Necaxa U21, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-11. Команда Atletico San Luis U21 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Necaxa U21 забивает 1, пропускает 1.