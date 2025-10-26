Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Atletico San Luis U21 - Necaxa U21 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico U21 League: Atletico San Luis U21Necaxa U21, 15 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 15 тур
Mexico U21 League
Atletico San Luis U21
17'
30'
Завершен
2 : 1
26 октября 2025
Necaxa U21
66'
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Atletico San Luis U21 icon
17'
Atletico San Luis U21 icon
30'
Счет после первого тайма 2:0
Necaxa U21 icon
66'
Матч закончился со счётом 2:1
Текстовая трансляция
5'
Угловой
Necaxa U21 - Угловой
8'
Угловой
Atletico San Luis U21 - Угловой
12'
Угловой
Necaxa U21 - Угловой
17'
Atletico San Luis U21 - 1-ый Гол
22'
Угловой
Atletico San Luis U21 - Угловой
28'
Угловой
Necaxa U21 - Угловой
30'
Atletico San Luis U21 - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
46'
Угловой
Atletico San Luis U21 - Угловой
48'
Угловой
Atletico San Luis U21 - Угловой
50'
Угловой
Necaxa U21 - Угловой
58'
Угловой
Necaxa U21 - Угловой
58'
Угловой
Necaxa U21 - Угловой
66'
Necaxa U21 - 3-ий Гол
68'
Угловой
Necaxa U21 - Угловой
69'
Угловой
Atletico San Luis U21 - Угловой
90+1'
Угловой
Atletico San Luis U21 - Угловой
90+4'
Угловой
Necaxa U21 - Угловой
Матч закончился со счётом 2:1

Превью матча Atletico San Luis U21 — Necaxa U21

Команда Atletico San Luis U21 в последних 10 матчах одержала 3 победы , 0 раз сыграла вничью и проиграла 7 матчей с разницей мячей 14-21. Команда Necaxa U21, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза ,3 матча завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 9-11. Команда Atletico San Luis U21 в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. Necaxa U21 забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
67
56
Угловые
6
8
Удары мимо ворот
3
4
Удары в створ ворот
6
4
Игры 15 тур
26.10.2025
Santos Laguna U21
3:0
Queretaro U21
Завершен
26.10.2025
Atletico San Luis U21
2:1
Necaxa U21
Завершен
25.10.2025
Cruz Azul U21
2:1
Monterrey U21
Завершен
25.10.2025
Tigres UANL U21
3:0
Tijuana U21
Завершен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Ирландия Ирландия
Португалия Португалия
13 Ноября
22:45
Реал Мадрид Реал Мадрид
Панатинаикос Панатинаикос
13 Ноября
22:45
Париж Париж
Валенсия Валенсия
13 Ноября
22:45
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Баскония Баскония
13 Ноября
23:00
Франция Франция
Украина Украина
13 Ноября
22:45
Перуджа Перуджа
Кунео Кунео
13 Ноября
22:30
Карлос Алкараз Гарфия Карлос Алкараз Гарфия
Лоренцо Мусетти Лоренцо Мусетти
13 Ноября
22:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA