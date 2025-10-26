Смотреть онлайн Santos Laguna U21 - Queretaro U21 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico U21 League: Santos Laguna U21 — Queretaro U21, 15 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .
Превью матча Santos Laguna U21 — Queretaro U21
Команда Santos Laguna U21 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 20-13. Команда Queretaro U21, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 13-23. Команда Santos Laguna U21 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Queretaro U21 забивает 1, пропускает 2.