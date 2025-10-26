Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Santos Laguna U21 - Queretaro U21 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico U21 League: Santos Laguna U21Queretaro U21, 15 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК, 15 тур
Mexico U21 League
Santos Laguna U21
19'
75'
85'
Завершен
3 : 0
26 октября 2025
Queretaro U21
Смотреть онлайн
Santos Laguna U21 icon
19'
Счет после первого тайма 1:0
Santos Laguna U21 icon
75'
Santos Laguna U21 icon
85'
Матч закончился со счётом 3:0
Текстовая трансляция
13'
Угловой
Queretaro U21 - Угловой
19'
Santos Laguna U21 - 1-ый Гол
23'
Угловой
Queretaro U21 - Угловой
30'
Угловой
Santos Laguna U21 - Угловой
45+3'
Угловой
Santos Laguna U21 - Угловой
Счет после первого тайма 1:0
63'
Угловой
Santos Laguna U21 - Угловой
69'
Угловой
Santos Laguna U21 - Угловой
75'
Santos Laguna U21 - 2-ой Гол
78'
Угловой
Queretaro U21 - Угловой
85'
Santos Laguna U21 - 3-ий Гол
Матч закончился со счётом 3:0

Превью матча Santos Laguna U21 — Queretaro U21

Команда Santos Laguna U21 в последних 10 матчах одержала 5 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 4 матча с разницей мячей 20-13. Команда Queretaro U21, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 7 поражений с разницей мячей 13-23. Команда Santos Laguna U21 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Queretaro U21 забивает 1, пропускает 2.

Статистика матча

Атаки
56
59
Угловые
4
3
Удары мимо ворот
1
5
Удары в створ ворот
7
4
Игры 15 тур
26.10.2025
Santos Laguna U21
3:0
Queretaro U21
Завершен
26.10.2025
Atletico San Luis U21
2:1
Necaxa U21
Завершен
25.10.2025
Cruz Azul U21
2:1
Monterrey U21
Завершен
25.10.2025
Tigres UANL U21
3:0
Tijuana U21
Завершен
Комментарии к матчу
