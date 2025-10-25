Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Tigres UANL U21 - Tijuana U21 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico U21 League: Tigres UANL U21Tijuana U21, 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК, 15 тур
Mexico U21 League
Tigres UANL U21
32'
45+2'
58'
Завершен
3 : 0
25 октября 2025
Tijuana U21
Смотреть онлайн
Tigres UANL U21 icon
32'
Tigres UANL U21 icon
45+2'
Счет после первого тайма 2:0
Tigres UANL U21 icon
58'
Текстовая трансляция
8'
Угловой
Tigres UANL U21 - Угловой
12'
Угловой
Tijuana U21 - Угловой
32'
Угловой
Tigres UANL U21 - Угловой
32'
Tigres UANL U21 - 1-ый Гол
35'
Угловой
Tigres UANL U21 - Угловой
37'
Угловой
Tigres UANL U21 - Угловой
38'
Угловой
Tigres UANL U21 - Угловой
45+1'
Угловой
Tigres UANL U21 - Угловой
45+2'
Tigres UANL U21 - 2-ой Гол
Счет после первого тайма 2:0
58'
Tigres UANL U21 - 3-ий Гол
61'
Угловой
Tijuana U21 - Угловой
69'
Угловой
Tigres UANL U21 - Угловой
80'
Угловой
Tijuana U21 - Угловой
82'
Угловой
Tigres UANL U21 - Угловой
90'
Угловой
Tigres UANL U21 - Угловой

Превью матча Tigres UANL U21 — Tijuana U21

Команда Tigres UANL U21 в последних 10 матчах одержала 8 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 22-10. Команда Tijuana U21, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-11. Команда Tigres UANL U21 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Tijuana U21 забивает 1, пропускает 1.

Статистика матча

Атаки
89
59
Угловые
9
3
Удары мимо ворот
2
0
Удары в створ ворот
3
0
Игры 15 тур
26.10.2025
Santos Laguna U21
3:0
Queretaro U21
Завершен
26.10.2025
Atletico San Luis U21
2:1
Necaxa U21
Завершен
25.10.2025
Cruz Azul U21
2:1
Monterrey U21
Завершен
25.10.2025
Tigres UANL U21
3:0
Tijuana U21
Завершен
Комментарии к матчу
