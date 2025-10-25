Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Mexico U21 League : Tigres UANL U21 — Tijuana U21 , 15 тур . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

Превью матча Tigres UANL U21 — Tijuana U21

Команда Tigres UANL U21 в последних 10 матчах одержала 8 побед , 1 раз сыграла вничью и проиграла 1 матч с разницей мячей 22-10. Команда Tijuana U21, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз ,2 матча завершила вничью и потерпела 3 поражения с разницей мячей 13-11. Команда Tigres UANL U21 в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Tijuana U21 забивает 1, пропускает 1.