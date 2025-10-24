Смотреть онлайн Хольтхаузен-Бьене - СК Спелле-Венхаус 24.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Германия — Германия - Оберлига - Нижняя Саксония: Хольтхаузен-Бьене — СК Спелле-Венхаус, 12 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion am Biener Busch.
Превью матча Хольтхаузен-Бьене — СК Спелле-Венхаус
Команда Хольтхаузен-Бьене в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-23. Команда СК Спелле-Венхаус, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-19. Команда Хольтхаузен-Бьене в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. СК Спелле-Венхаус забивает 1, пропускает 2.