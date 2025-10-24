Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
24.10.2025

Смотреть онлайн Хольтхаузен-Бьене - СК Спелле-Венхаус 24.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ГерманияГермания - Оберлига - Нижняя Саксония: Хольтхаузен-БьенеСК Спелле-Венхаус, 12 тур . Начало встречи 24 октября 2025 запланировано на 20:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Stadion am Biener Busch.

МСК, 12 тур, Стадион: Stadion am Biener Busch
Германия - Оберлига - Нижняя Саксония
Хольтхаузен-Бьене
Отменен
- : -
24 октября 2025
СК Спелле-Венхаус
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Хольтхаузен-Бьене — СК Спелле-Венхаус

Команда Хольтхаузен-Бьене в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-23. Команда СК Спелле-Венхаус, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-19. Команда Хольтхаузен-Бьене в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. СК Спелле-Венхаус забивает 1, пропускает 2.

Игры 12 тур
26.10.2025
Эгесторф/Лангредер
5:0
Х. Гюнебург
Завершен
26.10.2025
Ферден 04
-:-
Рехден
Отменен
26.10.2025
Вилельмшавен
-:-
Лупо-Мартини Вольфсбург
Отменен
26.10.2025
Хеслинген
-:-
Брауншвейг II
Отменен
25.10.2025
TSV Wetschen
1:2
ТуС Берсенбрукк
Завершен
25.10.2025
SV Meppen II
-:-
СВ Атлас Делменхорст
Отменен
24.10.2025
Хольтхаузен-Бьене
-:-
СК Спелле-Венхаус
Отменен
24.10.2025
Хильдешейм
-:-
МТВ Вольфенбюттел
Отменен
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Торпедо-Горький Торпедо-Горький
Южный Урал Орск Южный Урал Орск
12 Ноября
18:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
СКА-1946 U20 СКА-1946 U20
ХК Капитан U20 ХК Капитан U20
12 Ноября
19:00
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Саудовская аравия Саудовская аравия
Иран Иран
12 Ноября
19:00
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Парма Пермь Парма Пермь
12 Ноября
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA