Превью матча Хольтхаузен-Бьене — СК Спелле-Венхаус

Команда Хольтхаузен-Бьене в последних 10 матчах одержала 1 победа , 2 раза сыграла вничью и проиграла 5 матчей с разницей мячей 11-23. Команда СК Спелле-Венхаус, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза ,1 матч завершила вничью и потерпела 4 поражения с разницей мячей 14-19. Команда Хольтхаузен-Бьене в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 2. СК Спелле-Венхаус забивает 1, пропускает 2.